Dos policías locales salvan la vida de una familia en el incendio de una vivienda en la Llosa de Ranes Los agentes, uno de ellos fuera de servicio, lograron extinguir el fuego iniciado en la chimenea de la vivienda con un extintor y una manguera del jardín

Heroica actuación de dos agentes de la Policía Local este jueves en la Llosa de Ranes, quienes consiguieron salvar la vida de una familia tras declararse un incendio en su vivienda.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17.30 horas. Los agentes Óscar García, de la Policía Local de la Llosa de Ranes, y Rubén Bisbal, de la Policía Local de l'Alcúdia de Crespins, se encontraban impartiendo un curso de defensa personal en la asociación de amas de casa, dentro de las actividades programadas con motivo del 25N. En ese momento, Óscar, que estaba de servicio, recibió la llamada de una vecina alertando que salía fuego por la chimenea de una casa.

De inmediato, ambos agentes se dirigieron a la vivienda, situada en la calle Nou d'Octubre. A su llegada, una joven de unos 16 años esperaba en la calle, muy alterada, pidiendo ayuda porque sus padres se encontraban en la planta superior. El agente tomó el extintor del vehículo policial y, al entrar en la casa, comprobó que la chimenea estaba envuelta en llamas y expulsaba restos incandescentes al exterior.

Junto a la chimenea había dos sofás, y los habitantes habían intentado apagar el fuego retirando la leña y las brasas, que habían quedado esparcidas por toda la estancia. Tras sofocar las llamas, el agente subió a la planta superior para rescatar a las dos personas, de unos 60 años, que trataban de apagar el fuego desde arriba.

La veleta de la chimenea, incandescente, estaba lanzando chispas, y el peligro era especialmente alto por la proximidad del campo de fútbol y el riesgo de que la tela protectora del campo pudiera prenderse. En esos momentos, numerosos niños jugaban en el recinto. Óscar empleó el resto del extintor para contener el fuego, mientras su compañero utilizaba la manguera del jardín para rematar la extinción. Después, Óscar logró rescatar a la pareja y ponerla a salvo en el exterior de la vivienda.

Hasta que el agente no aseguró la zona no pudo llamar a Emergencias. Gracias a su rápida intervención y a la de su compañero no sólo permitió salvar la vida de la familia, sino también evitar un daño mayor dada la virulencia del fuego y la cercanía de un edificio de tres plantas a un lado y el campo de fútbol al otro.

A la llegada de los bomberos, el incendio estaba prácticamente controlado, y los efectivos únicamente tuvieron que ventilar la vivienda. Como consecuencia de la intensa, la joven fue atendida por los servicios sanitarios por inhalación de humo.

Desde la Policía Local de la Llosa de Ranes insisten a la ciudadanía en la necesidad de llamar directamente al 112 en este tipo de sucesos para que puedan ponerse en marcha todos los efectivos de Emergencias. El agente que recibió la llamada de la vecina pudo acudir de inmediato, pero hasta que no pudo él mismo llamar a Emergencias pasó un tiempo en el que pudiera haber sucedido una mayor desgracia, sobre todo en lo que a vidas humanas se refiere.

De hecho, una vez que dio el aviso, los bomberos del parque de Xàtiva llegaron en tres minutos, pero podrían haber llegado antes de haber realizado la llamada directamente a Emergencias. Afortunadamente, en este caso, gracias a la celeridad y rapidez en la actuación, junto con la fortuna de contar con el compañero de l'Alcúdia de Crespins, que, cabe recordar, estaba fuera de servicio, se evitó un mal mayor.