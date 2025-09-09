Dos intoxicados tras un conato de incendio en la planta de residuos de Sagunto Una reacción química ha obligado a cerrar de manera temporal las instalaciones después de que los trabajadores intentaran extinguir el fuego por sus propios medios

J. F. Sagunto Martes, 9 de septiembre 2025, 19:13

Una reacción química ha obligado a cerrar de manera temporal la planta de transferencia de residuos de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG) de Sagunto en el polígono Sepes de Sagunto. El incidente se ha producido cuando un camión procedía a descargar material sobre una tolva de las instalaciones.

Los trabajadores detectaron humo procedente de los residuos e intentaron extinguir el fuego por sus propios medios, pero en vez de contener la combustión desencadenaron una reacción química que generó una nube tóxica alrededor de ellos.

De forma inmediata se activó el protocolo de emergencia y los bomberos y la Policía Local acudieron rápidamente. Tras las primeras evaluaciones, decidieron verter la basura en el suelo de la planta para dispersarla y minimizar los riesgos. El fuerte olor a productos químicos, principalmente amoniaco y lejía, confirmó que los residuos se habían mezclado con sustancias peligrosas de origen doméstico, las cuales nunca deben depositarse con la basura convencional.

A causa de la inhalación de estos vapores tóxicos, dos trabajadores fueron trasladados al Hospital de Sagunto, donde recibieron atención médica. Su estado no reviste gravedad y horas más tarde fueron dados de alta.

Como medida preventiva, la planta ha suspendido la actividad durante la mañana de este martes. Durante este tiempo, equipos de emergencia han evaluado y limpiado la zona afectada antes de autorizar la reanudación gradual del servicio. En el plano logístico, la interrupción obligó a trasladar los camiones de basura a la planta de Algimia, perteneciente al Consorcio C3/V1.

Gestión responsable de residuos

Este incidente ha subrayado la importancia de separar adecuadamente los residuos y depositarlos en los contendores indicados. Tanto la SAG como el Ayuntamiento de Sagunto recuerdan a la ciudadanía que el ecoparque fijo y el ecomóvil de la ciudad están disponibles para el depósito de materiales peligrosos.

Entre los elementos que nunca deben mezclarse con la basura convencional destacan las pilas y baterías, ya que contienen metales pesados que contaminan el entorno y pueden provocar incendios, así como las pinturas y disolventes que liberan vapores tóxicos y son altamente inflamables.

Tampoco hay que tirar a los contenedores de basura las lámparas fluorescentes que incluyen mercurio y otros compuestos nocivos, los aerosoles que presentan el riesgo de explosión y de incendio y productos de limpieza doméstica con combinaciones como amoniaco y lejía que generan gases nocivos y reacciones peligrosas.

«Lo ocurrido en la planta es el claro ejemplo de que la ciudadanía debe ser rigurosa a la hora de depositar los residuos en sus lugares correspondientes», afirman fuentes municipales.

Para ello es imprescindible la concienciación y sensibilización ambiental para conocer de primera mano la correcta separación de los residuos en el hogar y dónde depositarlos correctamente. «No es solo un deber ambiental, sino una cuestión de seguridad colectiva», señalan las mismas fuentes.