Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juicio al fiscal general entra en su momento cumbre con todo por decidir
Los bomberos en uno de los incendios. Bomberos Castelló

Dos incendios industriales afectan a tres naves en Castelló y Almassora

En el dispositivo participan hasta siete unidades de los parques de bomberos

EP

Castellón

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:19

Comenta

Dos incendios industriales declarados esta noche han afectado a tres naves localizadas en el polígono de Castelló y en Almassora, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos y el '112' Comunitat Valenciana.

Uno de los incendios tuvo lugar en un polígono de Castelló, donde el fuego se propagó a dos naves, una de ellas totalmente calcinada, han indicado las mismas fuentes. Las llamas provocaron una gran columna de humo que fue disminuyendo durante la noche.

En el operativo para sofocar este fuego participaron hasta siete dotaciones del Área de Seguridad de Castellón, dos mandos, dos furgonetas de avituallamiento y comunicaciones y una dotación de Bomberos de la Diputación.

El fuego se dio por extinguido de madrugada, sobre las 3 horas, aunque los bomberos permanecen esta mañana trabajando para rematar y refrescar el incendio.

Por otro lado, anoche se declaró otro incendio industrial en Almassora que afectó totalmente a una cámara frigorífica y parcialmente a otras dos en el interior de las instalaciones de una empresa del sector citrícola.

El fuego se dio por controlado sobre las 4 horas aunque esta mañana permanecían en la zona efectivos para su total extinción. Se está realizando la extinción directa del material que contiene el interior de las cámaras frigoríficas afectadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  3. 3 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez: «Esta vez no hay un hasta pronto»
  4. 4 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  5. 5

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  6. 6

    Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana
  7. 7

    La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
  8. 8 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  9. 9 La misteriosa historia de Selim: siete meses desaparecido y una aparición súbita en Algemesí
  10. 10 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dos incendios industriales afectan a tres naves en Castelló y Almassora

Dos incendios industriales afectan a tres naves en Castelló y Almassora