Dos hombres sufren quemaduras al arder un colchón en una vivienda de Mislata Un equipo de Soporte Vital Básico y otro del Servicio de Ayuda Médica Urgente atendieron a los heridos y los trasladaron al Hospital General y La Fe

Una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) en el recinto hospitalario de La Fe.

J. F. Mislata Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:32 | Actualizado 19:57h.

Dos hombres de 61 y 75 años de edad sufrieron quemaduras al arder un colchón dentro de una vivienda en la localidad de Mislata. El suceso tuvo lugar sobre la 1:40 horas de la madrugada del viernes al sábado.

Tras recibir el aviso de un incendio con dos personas heridas, dos patrullas de la Policía y dos ambulancias acudieron con urgencia al lugar para prestar auxilio a las víctimas.

Según informaron fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), un equipo de Soporte Vital Básico (SVB) y otro del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) atendieron a los heridos y los trasladaron al Hospital General de Valencia y La Fe.