Una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) en el recinto hospitalario de La Fe. Jesús Signes

Dos hombres sufren quemaduras al arder un colchón en una vivienda de Mislata

Un equipo de Soporte Vital Básico y otro del Servicio de Ayuda Médica Urgente atendieron a los heridos y los trasladaron al Hospital General y La Fe

J. F.

Mislata

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:32

Dos hombres de 61 y 75 años de edad sufrieron quemaduras al arder un colchón dentro de una vivienda en la localidad de Mislata. El suceso tuvo lugar sobre la 1:40 horas de la madrugada del viernes al sábado.

Tras recibir el aviso de un incendio con dos personas heridas, dos patrullas de la Policía y dos ambulancias acudieron con urgencia al lugar para prestar auxilio a las víctimas.

Según informaron fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), un equipo de Soporte Vital Básico (SVB) y otro del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) atendieron a los heridos y los trasladaron al Hospital General de Valencia y La Fe.

