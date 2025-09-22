Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Guardia Civil ha efectuado las dos detenciones. LP

Dos detenidos por una decena de robos de máquinas de juego, de tabaco y cajas de recaudación

La Guardia Civil busca a una tercera persona implicada en los hechos

M. García

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:23

La Guardia Civil ha detenido a dos personas y busca a una tercera por la comisión de una decena de robos con fuerza en distintos establecimientos de Valencia y Castellón. Los autores del delito sustraían cajas registradoras, máquinas de tabaco y de apuestas deportivas que posteriormente forzaban.

La investigación comienza con una denuncia del 18 de julio, en que se indica que se ha sustraído de un restaurante de Massanassa una máquina de apuestas deportivas y una de distribución de tabaco. Posteriormente, el 04 de agosto, con idéntico modus operandi, se sustraen dos máquinas de apuestas en un restaurante de Catarroja y el día 08 de agosto se realiza un butrón en un lavadero de vehículos de Alfafar.

En todos estos delitos se empleaba una furgoneta que había sido sustraída en Canals. En ella cargaban las máquinas y las cajas de recaudación y, posteriormente, en un lugar apartado de la Marjal, las forzaban para obtener la recaudación y su contenido.

El 25 de agosto se cometen otra serie de delitos en Manises, Pinedo y Massanassa cuyo modus operandi indicaba que se trataba de estos mismos autores. Los agentes encargados de la investigación acudieron al lugar donde estas personas forzaban las máquinas y allí encontraron a tres personas que, al verse sorprendidas por los agentes, salieron corriendo a través de la maleza.

Se creó un dispositivo de búsqueda mediante multitud de agentes de la Guardia Civil y, gracias al apoyo de dos drones (uno de la Guardia Civil y otro de la Policía Local de Albal), se logró encontrar a dos de los autores. Las cámaras térmicas captaron un rastro que permitió a las patrullas sobre el terreno detener a ambos y recuperar tanto la furgoneta robada empleada en los robos como las máquinas sustraídas esa misma noche.

A los dos detenidos se les imputa una decena de robos en distintos municipios de Valencia y Castellón. Además, se les imputan delitos de hurto y uso de vehículo, falsedad documental, daños y pertenencia a grupo criminal. Se trata de dos hombres de 17 y 26 años y nacionalidad rumana. Se está buscando al tercer componente de este grupo para su detención y puesta a disposición judicial. Al mayor de edad detenido se le ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Alfafar.

Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, plaza 2.

