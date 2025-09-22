El incendio de una furgoneta obliga a desalojar dos casas en Chiva La Guardia Civil investiga las causas del fuego registrado de madrugada | Dos equipos de bomberos y una patrulla de la Policía Local ha acudido con urgencia al lugar

J. F. Chiva Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:49 | Actualizado 09:58h.

Un incendio registrado en una furgoneta en Chiva ha destruido el vehículo y ha afectado también a una vivienda. Tras recibir el aviso del suceso, una patrulla de la Policía Local ha acudido con urgencia al lugar y ha desalojado dos casas como medida preventiva.

También se han movilizados dos dotaciones de bomberos de los parques de Chiva y Paterna, y un sargento del parque de Requena. Según han informado fuentes policiales, no ha habido que lamentar daños personales.

El fuego se ha registrado sobre las tres y media de la madrugada de este lunes. La Guardia Civil se he hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las causas del incendio.