Un médico de Valencia falsificaba recetas para obtener morfina para autoconsumo La Policía Nacional detiene al sanitario tras la denuncia del coordinador de un centro de salud por la desaparición de varios viales

El sanitario sustrajo viales de morfina de diferentes centros de salud donde trabajó.

A. T. Alzira Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:29

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia a un médico de 39 años como presunto autor de un delito de falsedad documental tras falsificar recetas para obtener morfina destinada al autoconsumo.

El arrestado, al parecer adicto al consumo de opioides, aprovechaba su cargo para prescribir fármacos de morfina de forma fraudulenta, tanto a sí mismo como a nombre de pacientes y familiares, ha informado este miércoles la Policía.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de junio tras la recepción de una denuncia en dependencias de la Policía Nacional, donde el coordinador de un centro de salud de la provincia de Valencia daba cuenta de la desaparición de cuatro viales de morfina en un centro.

En la denuncia hizo constar otro hecho de similares características ocurrido en un ambulatorio distinto, donde también se echaban en falta siete ampollas de dicho fármaco.

En el transcurso de la investigación se averiguó que un sanitario estuvo prestando servicio en ambos centros de salud, dándose la coincidencia de que durante dicho periodo se había producido una prescripción excesiva de morfina.

Además, se tuvo conocimiento de que el sospechoso padecería un problema de adicción a los opioides, han indicado las mismas fuentes.

Los agentes comprobaron que el médico investigado habría recetado morfina de forma ilícita a nombre de su expareja y su madre, las cuales no precisaban realmente dicha medicación, y constataron que el sanitario había efectuado prescripciones de morfina a sí mismo hasta en 58 ocasiones.

De forma paralela, los policías hallaron irregularidades en la prescripción de recetas en siete de sus pacientes, quienes no habían precisado nunca un tratamiento con morfina, y en consecuencia se evidenciaba la emisión fraudulenta de este fármaco.

Los investigadores concluyeron que el supuesto autor abusaba de su posición como médico para obtener morfina para sufragar su adicción, usando datos personales de sus pacientes para tramitar y firmar telemáticamente las recetas fraudulentas.

Posteriormente acudía a las farmacias para adquirir el fármaco, con el pretexto de que los pacientes no podían desplazarse.

La Policía Nacional llevó a cabo la localización y posterior detención de este varón como presunto autor de un delito de falsedad documental.

El detenido fue puesto en libertad, no sin antes ser advertido de su obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera requerido para ello.