Detenido un ladrón en Catarroja que robaba a ancianas por el método del tirón El presunto autor actuaba de día y seguía a sus víctimas hasta el portal y les arrebataba las cadenas o colgantes de oro

A. T. Alzira Viernes, 22 de agosto 2025, 10:26 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia a un varón de 38 años por la comisión de ocho robos con violencia a mujeres de edad avanzada mediante el método del tirón. Actuaba a plena luz del día, seleccionando a su víctima para seguirla hasta el interior del portal de su vivienda donde le arrebataba las cadenas y colgantes de oro mediante un fuerte tirón.

La investigación tuvo su origen el pasado mes de marzo cuando la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia tuvo conocimiento de diversos robos con violencia cometidos a personas mayores mediante la modalidad del tirón.

Las víctimas explicaron que fueron abordadas de forma sorpresiva por un hombre en el portal de acceso a sus viviendas. Éste les había arrancado las joyas de un fuerte tirón.

A raíz de las labores de investigación, los agentes pudieron constatar el modus operandi llevado a cabo por el presunto autor, quien a plena luz del día seleccionaba previamente a las víctimas, mujeres de avanzada edad con joyas de valor que caminaban solas por la vía pública, siguiéndolas hasta el portal de sus viviendas. Posteriormente, una vez en el interior y sin escapatoria, les arrancaba las cadenas y colgantes de oro con violencia desmedida, abandonando rápidamente el lugar.

En algunas ocasiones, para consumar los robos, provocaba lesiones de gravedad a las víctimas, llegando a caer al suelo como consecuencia del tirón.

Continuando con las pesquisas, un agente que se encontraba fuera de servicio, detectó a un individuo caminando por la vía pública, quien coincidía con las características físicas aportadas por las víctimas, procediendo a su identificación para posteriores comprobaciones. Después de contrastar los datos facilitados a través de herramientas policiales, se comprobó que se trataba de la persona investigada, por lo que se estableció un dispositivo de vigilancia a fin de lograr su detención, siendo localizado e interceptado en el momento que accedía a su domicilio en Catarroja.

El detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de ocho delitos de robo con violencia e intimidación cometidos en la ciudad de Valencia.