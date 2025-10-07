Detenido un joven por romper dos lunas de un autobús de la EMT con el martillo de seguridad El individuo iba drogado y golpeó los cristales porque quería bajar antes de llegar a una parada y el chófer le dijo que no podía hacerlo

J. Martínez Valencia Martes, 7 de octubre 2025, 08:42

Un joven que se encontraba bajo los efectos de alguna droga rompió dos lunas laterales de un autobús de la línea C3 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia, al golpearlos con un martillo de seguridad, y fue detenido poco después por la Policía Nacional por un delito de daños.

Según informaron fuentes municipales, los hechos sucedieron sobre las 3:20 horas de la madrugada del domingo en la confluencia de las avenidas Blasco Ibáñez y Cataluña. El joven, que iba acompañado de una chica, pidió al conductor del autobús que lo detuviera porque quería bajar del vehículo en el citado cruce, y reaccionó de forma muy violenta cuando el chófer le dijo que no podía parar hasta la siguiente parada.

Primero accionó la palanca de seguridad para intentar abrir las puertas, y como no funcionaba arrancó un martillo de seguridad y destrozó a golpes dos ventanillas laterales. Tras recibir el aviso del suceso, tres patrullas de la Policía Nacional y otra de la Policía Local acudieron con urgencia al lugar.

Cuando los agentes llegaron a la avenida de Blasco Ibáñez, el violento joven ya había bajado del autobús y se había ido, pero los policías realizaron una batida por la zona y lo detuvieron en las inmediaciones. Como los daños que causó fueron valorados en cerca de 4.000 euros, los agentes arrestaron al individuo, le leyeron sus derechos y lo trasladaron a dependencias policiales para tomarles las huellas y realizar las correspondientes diligencias.