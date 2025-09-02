Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario

El conocido como «crimen de la Baronía de Rialb» que durante tres años y medio ha traído de cabeza a los investigadores de los Mossos ... d'Esquadra y de la Guardia Civil, podría haber quedado prácticamente resuelto en las últimas horas. Efectivos de la División de Investigación Criminal (DIC) de la policía autonómica catalana y de la Benemérita detuvieron este martes a primera hora a un comandante retirado de la Guardia Civil; a un tío político del ocho veces campeón del mundo de motociclismo de Marc Márquez y de su hermano Álex; y al dueño de un taller de automóviles de Lleida por su supuesta implicación en el asesinato del empresario Joan Coromina Estany, según adelantó 'El Mundo'.

Coronima -un vecino de 61 años la localidad ilerdense Cervera, pero nacido en Oliana - fue 'ejecutado' de un solo disparo en el pecho el 25 de enero de 2022 realizado supuestamente por un francotirador desde un centenar de metros en un paraje recóndito y boscoso de la provincia de Gualter, en el término de la Baronía de Rialb, en la provincia de Lleida.

Casi desde el inicio, los Mossos d'Esquadra apuntaron a la posibilidad de que el asesinato de este empresario fuera un ajuste de cuentas por encargo relacionado o bien con problemas de lindes en las propiedades de la víctima o bien con el contrabando, una actividad muy extendida por esta zona cercana a Andorra. También casi desde el inicio, los agentes de la policía catalana contaron con la colaboración de la Policía Judicial de la Guardia Civil, ya que la víctima mantenía diversos «vínculos» con agentes del instituto armado.

Según fuentes de la investigación que ha dirigido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Solsona, el cruce de las llamadas telefónicas realizadas en la zona con la información que arrojó la bala del francotirador, encontrada en el lugar del asesinato tras atravesar el pecho del empresario, han sido las claves para llegar hasta R.A.C., tío político de Márquez, vecino también de Cervera y amigo íntimo de Coromima; a F.G.P., exmando de la Guardia Civil ahora en la reserva e igualmente conocido del fallecido: y a N.G.B., dueño de un taller mecánico en Lleida.