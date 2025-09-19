Detenido el conductor del patinete que huyó tras atropellar a una mujer de 70 años en Torrent La víctima permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Valencia

J. F. Valencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:21 Comenta Compartir

La Policía Local de Torrent ha detenido al joven que atropelló con un patinete eléctrico a una mujer de 70 años, que sufrió un traumatismo craneoncefálico, y se dio a la fuga sin auxiliar a la víctima. El accidente tuvo lugar el pasado viernes en un paso de peatones, y la mujer atropellada permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Valencia.

La detención del joven, que es mayor de edad, se ha producido este viernes tras una ardua investigación de la Unidad de Atestados de la Policía Local de Torrent en estrecha coordinación con el Fiscal de Seguridad Vial de Valencia. Los agentes han visionado las grabaciones de las 192 cámaras instaladas en la ciudad.

La alcaldesa, Amparo Folgado, ha transmitido personalmente su solidaridad y cercanía a los familiares de la mujer y ha asegurado que el Ayuntamiento «no va a dejar solos a quienes han sufrido este terrible accidente», por lo que está pendientes de la evolución de la mujer «y con la firme determinación de que se haga justicia».

El Ayuntamiento actualmente está realizando una campaña de control sobre los patinetes eléctricos con especial incidencia en aceras, entornos escolares, zonas peatonales y vías principales, y va a revisar la Ordenanza de Movilidad por si fuera necesario reforzar las medidas relativas a los vehículos de movilidad personal.

Tras la detención, la Policía Local de Torrent lo ha puesto a disposición de la Policía Nacional, en cuyas dependencias permanecerá hasta que este sábado sea puesto a disposición del Juzgado número 1 de Torrent, según han señalado las mismas fuentes municipales.