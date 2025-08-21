Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de archivo del Hospital de Sant Joan d'Alacant. LP

Detenido un cirujano en Alicante tras morir su padre después de que le amputara varios dedos

El médico practicó una operación casera a su progenitor, ya que sufría problemas circulatorios y había comenzado a presentar gangrena

EP

Alicante

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:47

Un cirujano alicantino ha sido detenido por un delito de homicidio tras la muerte de su padre, de 94 años, el pasado martes a consecuencia de una sepsis, después de haberle practicado una operación casera para amputarle varios dedos de los pies, ya que sufría problemas circulatorios y había comenzado a presentar gangrena.

Según publicó el diario Información, el anciano regresó a la residencia de mayores en la que vivía de manera habitual tras haber pasado unos días con su familiar. Allí detectaron que el varón tenía un vendaje y que le faltaban varios dedos de los pies. El hombre fue ingresado en el Hospital de Sant Joan d'Alacant al complicarse su estado de salud. Posteriormente, tras empeorar, fue trasladado hasta el Doctor Balmis de Alicante, donde murió el pasado martes por una sepsis.

