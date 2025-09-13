Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Detenido en Burriana un agresor sexual que huyó para eludir una condena de 15 años de cárcel
Dos policías trasladan al detenido a dependencias policiales. PN

Detenido en Burriana un agresor sexual que huyó para eludir una condena de 15 años de cárcel

El fugitivo intentó obtener un pasaporte después de que un juez le retirara el suyo

J. Martínez

Valencia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:17

La Policía Nacional detuvo la semana pasada en la localidad castellonense de Burriana a un hombre reclamado por la Audiencia Provincial de Valencia por haber abusado sexualmente de una menor de edad de forma continuada durante el año 2019.

Los hechos ocurrieron en la provincia de Valencia, cuando el procesado abusó sexualmente de la hija menor de edad de la que era su pareja en esos momentos. Según la sentencia que condenó al individuo, los episodios de abusos sexuales se repitieron en numerosas ocasiones durante un periodo aproximado de seis meses.

A principios del mes de mayo del presente año, agentes de la Policía Nacional de Valencia comenzaron una investigación para localizar, detener y poner a disposición judicial al delincuente sexual tras un requerimiento del tribunal que lo juzgó y condenó.

El fugitivo, que fue condenado a 15 años de prisión por aquellos deleznables hechos, se encontraba en paradero desconocido y quería eludir la acción de la justicia, ya que había intentado obtener un pasaporte después de que un juez le hubiera retirado el suyo por el riesgo de fuga.

Tras varios meses de investigaciones y numerosas pesquisas para tratar de encontrar al prófugo, los agentes de la Policía Nacional lo localizaron en la localidad castellonense de Burriana, donde realizaron un operativo de vigilancia y lo detuvieron.

Tras ser puesto a disposición judicial, la Audiencia Provincial de Valencia decretó el encarcelamiento del individuo sin posibilidad de eludir la prisión con el pago de una fianza.

