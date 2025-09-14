Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos policías trasladan al detenido a un calabozo. PN

Detenido en el aeropuerto de Alicante un narcotraficante buscado por la Justicia italiana

El fugitivo se dedicaba a la venta de drogas como cocaína y hachís, delito por el que se enfrenta a una pena de ocho años de prisión

S. A.

Alicante

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:22

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche a un hombre de 51 años que tenía en vigor una orden europea de detención (OEDE) emitida por las autoridades de Italia por un delito de tráfico de drogas.

El arresto tuvo lugar cuando se disponía a coger un vuelo con destino a Marruecos por agentes encargados de la inspección y control de salidas de pasajeros del aeropuerto Alicante-Elche, según informaron fuentes policiales.

Tras realizar las comprobaciones en las bases de datos policiales, los policías averiguaron que tenía en vigor una orden de detención desde abril de 2024, y que fue emitida por las autoridades de Italia por un delito de tráfico de drogas.

Los hechos por los que era buscado fueron cometidos en el municipio italiano de Legnago, en el año 2006. El fugitivo se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes como cocaína y hachís, hechos por los que se enfrenta a una pena máxima de ocho años de prisión, según informaron las mismas fuentes.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

