Detenidas tres personas en Valencia por estafar 20.000 euros con el método del «hijo en apuros»

Los intentos de estafa a través del móvil por el método del «hijo en apuros» no cesan y se cobran nuevas víctimas. En Valencia, la Policía Nacional ha detenido a tres personas, dos mujeres y un hombre, de entre 19 y 28 años, como presuntos autores de un delito de estafa bajo esta modalidad, según han informado este lunes fuentes policiales. Los delincuentes habían engañado a dos miembros de una misma familia, madre e hijo, haciéndose pasar por la hija y hermana de estos, respectivamente, y les habían conseguido sacar cerca de 20.000 euros.

Todo comenzó tras una denuncia presentada en la comisaría de madrileña de Móstoles. Allí una mujer manifestó haber sido estafada por una persona desconocida quien contactó con ella a través de un mensaje de texto móvil en el que, bajo el pretexto de ser su hija y encontrarse en una situación de urgencia, le pidió que le enviara varias transferencias bancarias. Posteriormente, la víctima se percató de que había sido engañada.

Tras numerosas indagaciones, los agentes consiguieron identificar a los principales sospechosos. Se trataba de una mujer que actuaba en connivencia con una amiga y la pareja sentimental de ésta. Todos ellos eran titulares de diversas cuentas en las que recibieron hasta cinco transferencias bancarias por parte de sus víctimas.

Este delito, conocido como la estafa del hijo en apuros, consisten en que los autores contactan con personas de edad avanzada, generalmente, madres y padres, haciéndose pasar por sus hijos, utilizando los servicios de mensajería instantánea o de mensajes de texto. Bajo el pretexto de haber sufrido algún percance en su teléfono móvil, solicitan el envío de una cantidad de dinero de manera urgente con el fin de sufragar diferentes gastos, ya sean médicos, de viaje o incluso para comprar un nuevo teléfono móvil, justificando así el uso de un tercer número desconocido para las víctimas aludiendo a estar escribiendo desde el de un amigo.

En este caso, los autores de la estafa, que se encontraban en búsqueda policial desde hacía varios meses, han sido localizados en la ciudad de Valencia por parte de agentes de la Comisaría de distrito de Tránsitos. Una de las personas arrestadas contaba con antecedentes policiales y otra se encontraba en el país en situación irregular. Los tres fueron detenidos y puestos a disposición judicial.