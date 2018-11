Detenida por hacerse pasar por el exnovio de su amiga para amenazarla La expareja de la joven acosada asegura ser la «única victima porque a mi nadie me ha escuchado hasta ahora» LAS PROVINCIAS Viernes, 9 noviembre 2018, 15:14

Una joven de Picassent ha sido detenida por suplantar la identidad del exnovio de su amiga para acosarla con mensajes amenzantes. Las investigaciones de la Guardia Civil de Picassent han permitido destapar la presunta culpabilidad de la chica de 22 años, dando un giro de 180 grados al caso.

«Aquí la única víctima soy yo». El joven acusado de enviar mensajes amenazantes a su expareja ha afirmado que él es «la única víctima de todo esto. Llevo un año con todo esto y no se lo deseo a nadie. Aquí la única víctima desde el principio he sido yo«.

El excompañero sentimental ha asegurado, tras prestar declaración en los juzgados de Picassent, que el ha sido la víctima en todo este proceso. «Llevo un año padeciendo lo inimaginable. A mi nadie me ha escuchado hasta ahora. A mi quien me paga este mal trago. Lo hemos pasado mal yo y mi familia. Esto no se puede contar con palabras«. »Las dos estaban en esto. Las dos. Yo he sido la única víctima y quiero que quede muy claro«, continua.

El padre de la joven ha señalado en la puerta de los juzgados que «llevamos un año sin vivir. Esto ha sido una preocupación constante. Lo hemos pasado muy mal».

La detenida y su amiga -la joven de 23 años que denunció haber recibido amenzas- han salido en libertad con cargos por denuncia falsa y usurpación de identidad.