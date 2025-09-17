Detenida una mujer que hurtó 45 botellas de alcohol en varios supermercados La mujer fue denunciada por los mismos hechos en Sagunto, Valencia, Tavernes Blanques, Massamagrell o Picassent, entre otros municipios

Se especializó en el robo de botellas de alcohol en diferentes establecimientos. La Guardia Civil, en el marco de la operación Redul, ha detenido a una mujer que sustraía alcohol de varios supermercados. En total, es responsable de nueve delitos de hurto (uno de ellos en grado de tentativa) en distintos municipios de Valencia y Castellón (entre los que se encuentran, entre otros, Sagunto, Valencia, Tavernes Blanques, Massamagrell o Picassent).

La operación comenzó en julio, cuando se recibe una denuncia por parte de una cadena de supermercados. En la manifestación se indica que una mujer sustrae reiteradamente productos del interior del lineal. Además, ha sido sorprendida en más de una ocasión por el personal.

Su modus operandi permanecía idéntico: se dirigía a la zona de venta de bebidas alcohólicas, donde cogía varias botellas y las depositaba en el carro de la compra. Posteriormente, iba a otra zona y, creyendo no ser vista por nadie, introducía estas botellas en el interior del bolso. Finalmente, se iba a toda prisa del local sin parar cuando era requerida por los empleados del supermercado.

Los agentes encargados de la investigación comprobaron que, efectivamente, esta mujer había sido denunciada por los mismos hechos en varios municipios de Valencia y Castellón. También lograron, gracias a las cámaras de seguridad, obtener su identidad.

Finalmente, el pasado 27 de agosto, fue detenida por haber hurtado en ocho supermercados y haberlo intentado, sin éxito, en otro. En total, sustrajo 45 botellas de diferentes bebidas alcohólicas por un valor total de 1.128,20 euros.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Tavernes Blanques.

Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil e Instrucción número 4 de Moncada.