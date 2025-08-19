Detenida una asistenta de hogar y su hijo por estafar más de 30.000 euros a una mujer La mayoría de operaciones bancarias fueron realizadas cuando la víctima, de 71 años de edad, ya había fallecido

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a una asistenta del hogar y a su hijo por estafar más de 30.000 euros a una mujer de avanzada edad en el distrito de Patraix. La mayoría de operaciones bancarias fueron realizadas cuando la víctima, de 71 años de edad, ya había fallecido, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

Los detenidos, una mujer de 43 años y su hijo de 24, son los presuntos autores de un delito de estafa tras haber realizado transferencias, pagos con tarjeta y extracciones de dinero de la cuenta bancaria de la víctima. Muchos de estos movimientos fueron posteriores a septiembre de 2024 cuando la víctima falleció.

Un familiar de la víctima denunció los hechos. Los agentes tuvieron constancia de que la fallecida tenía a una persona que la cuidaba desde 2023 y que esta asistenta habría tenido acceso a su domicilio, sus cartillas y tarjetas bancarias.

Por ello se centró la investigación en esta mujer y en su hijo, ya que muchas de las transferencias no autorizadas que se habían detectado iban dirigidas a una cuenta bancaria cuyo titular era el hijo de la citada cuidadora.

Por estos hechos, los agentes procedieron entonces a la localización y detención de la mujer y su hijo como presuntos autores de un delito de estafa, que ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.