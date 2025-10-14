Desmantelada una red de venta de heroína en la provincia de Valencia La Policía detiene a doce personas que actuaban en Alzira, Algemesí y el barrio del Cabanyal en Valencia

Agentes de la Policía Nacional detienen a 12 personas, seis mujeres y seis hombres, de entre 20 y 56 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas tras distribuir sustancias estupefacientes, principalmente heroína en diferentes partes de la provincia de Valencia.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de junio por parte de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado –UDYCO- de la Jefatura Superior de Valencia, tras tener conocimiento de que una mujer afincada en Alzira se estaría dedicando al tráfico de drogas a mediana escala en las poblaciones de Alzira y Algemesí así como en el barrio valenciano del Cabanyal a través de varios distribuidores.

Fruto de las primeras pesquisas, los investigadores detectaron que la principal investigada manejaba una cantidad relevante de heroína y se reunía periódicamente con otros investigados los cuales se encargaban de la distribución de la misma. En la capital del Túria, el principal cliente de la sospechosa y encargado de la venta de las sustancias, sería un varón con varios domicilios en el barrio del Cabanyal y diferentes personas que desarrollarían distintos roles para distribuir al menudeo las drogas.

Finalmente, los agentes llevaron a cabo siete entradas y registros, dos de ellos en Alzira, uno en Algemesí y cuatro en Valencia, incautando cerca de 800 gramos de heroína, unos 250 gramos de cocaína, casi siete kilos de marihuana, 18.000 euros en efectivo, un rifle tipo carabina, una navaja, dos defensas extensibles, joyas y un vehículo. Además, los agentes detuvieron a 12 personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Los arrestados, siete de ellos con numerosos antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial, decretando la autoridad judicial el ingreso en prisión de la principal investigada.