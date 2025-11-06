Un delincuente que estaba en libertad provisional, detenido por atracar una gasolinera en Vinalesa La Guardia Civil de Moncada arresta al hombre tras una rápida investigación, pero una jueza lo deja libre de acuerdo con el criterio del fiscal al no tener conocimiento de la medida cautelar

J. Martínez Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:17 | Actualizado 11:46h. Comenta Compartir

La Guardia Civil de Moncada ha detenido a un hombre de 48 años de edad, cuya identidad responde a las iniciales R. L. V., horas después de que robara 600 euros en una gasolinera tras amenazar y zarandear a la empleada de una gasolinera.

Según informaron fuentes jurídicas, los hechos tuvieron lugar el pasado 26 de octubre en la gasolinera Galp de Vinalesa. Un individuo irrumpió en la estación de servicio sobre las cuatro de la tarde y se apoderó de la recaudación del día tras amenazar de muerte a la empleada de la gasolinera.

El ladrón, que vestía de oscuro y llevaba un casco integral y guantes, zarandeó a la trabajadora para que le entregara el dinero y huyó en una motocicleta. Tras recibir el aviso del robo con intimidación, agentes de la Guardia Civil de Moncada acudieron a la gasolinera y se hicieron cargo de las investigaciones.

Los guardias civiles se entrevistaron con la empleada y revisaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la estación de servicio para tratar de identificar al ladrón. Pocas horas después, los agentes ya estaban vigilando el domicilio de un sospechoso, un hombre que se encontraba en libertad provisional (una medida cautelar dictada por un juez en un proceso penal) y que reside en la localidad de Moncada,

El individuo llegó a su casa sobre las diez y media de la noche, y llevaba el mismo casco integral que ocultaba el rostro del ladrón que había cometido el robo en la gasolinera. Los agentes trasladaron al sospechoso al cuartel para interrogarlo y tras mostrarle una serie de indicios que le incriminaban, el delincuente confesó la autoría del robo.

Tras registrar el domicilio del detenido, los guardias civiles recuperaron parte del botín y hallaron también la ropa que llevaba en el momento del atraco. Al día siguiente, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Moncada, en funciones de guardia, acordó la libertad provisional con medidas cautelares para el ladrón.

La jueza, que no tenía conocimiento de la situación de libertad condicional del delincuente, adoptó la resolución «de acuerdo con el criterio del Ministerio Fiscal», según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El ladrón deberá comparecer en el juzgado cada quince días, y tiene prohibida la salida del territorio nacional mientras el juez mantenga abierta la causa contra él por un delito de robo con violencia, por lo que le retiraron el pasaporte.