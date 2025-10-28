Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un vehículo de la Guardia Civil sale de un juzgado.
Un vehículo de la Guardia Civil sale de un juzgado.

Detienen a un hombre que atracó con un cuchillo una gasolinera en Rafelbunyol

El autor de los hechos trató de ocultar su rostro, pero logró ser identificado por la Guardia Civil

R. V.

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 11:22

Algo más de un mes de investigación para dar con el autor de un hecho delictivo. La Guardia Civil ha detenido a un hombre que había atracado con un cuchillo una gasolinera de Rafelbunyol el pasado 17 de septiembre por la noche.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las diez de la noche, cuando un hombre accedió con la cara tapada a una gasolinera sita en Rafelbunyol. Al entrar en el establecimiento, esgrimió un cuchillo, con el que amenazó a la trabajadora del local. El autor de los hechos se llevó el dinero de la recaudación y también el móvil de la mujer, para evitar que pudiera alertar a las autoridades tras el robo.

Las imágenes de seguridad y las declaraciones de los testigos fueron fundamentales para lograr dar con la identidad del autor, que fue detenido finalmente por estos hechos el pasado 16 de octubre. Se trata de un hombre español de 45 años que ya había sido detenido por hechos de similar naturaleza Se le imputa un delito de robo con violencia e intimidación.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Massamagrell. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de este mismo municipio de l'Horta.

