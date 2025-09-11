Los cuatro operarios arrollados por un camión en la Pista de Silla siguen hospitalizados Agentes de la Policía Local de Beniparrell y una médica fuera de servicio salvaron al más grave tras hacerle un torniquete en la pierna amputada

El camión invadió el sentido contrario y arrolló a los operarios que trabajaban en las obras de la mediana.

Ignacio Cabanes Valencia Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:27 Comenta Compartir

Una semana después de que un camión arrollara de madrugada a cuatro operarios de carretera en la Pista de Silla, los cuatro trabajadores gravemente heridos siguen hospitalizados. Uno de ellos sufrió la amputación de una pierna y se recupera en el Hospital Intermutual de Levante, otro presenta diversas fracturas, con lesiones en la médula, y los otros dos lesiones en hombro y brazo y doble factura de cadera. Es el balance médico que dejó este aparatoso accidente, del que informó LAS PROVINCIAS.

El resultado podía haber sido todavía peor de no ser por el torniquete que le realizaron los agentes de la Policía Local de Beniparrell al peor de los heridos. Gracias a su acción lograron salvarle la vida y evitaron que se desangrara antes de la llegada de los medios sanitarios.

El siniestro se produjo a la 01.05 horas del pasado jueves 4 de septiembre cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 112 alertó sobre un accidente de circulación con varios heridos en la V-31 a la altura del punto kilométrico seis, sentido Alicante.

Rápidamente agentes de la Policía Local de Beniparrell se personaron en el lugar, observando cómo un tractocamión con su remolque había colisionado contra varios vehículos de señalización de mantenimiento de carreteras, provocando su salida de vía y arrollando a varios trabajadores que se encontraban realizando obras en el lugar. Como informó este periódico en su día, el camión quedó ocupando casi la totalidad de los carriles de circulación de ambos sentidos.

Ampliar El camión quedó bloqueando ambos sentidos de circulación en la V-31. LP

Tras realizar un triaje inicial de la grave situación, los agentes efectuaron llamada al centro coordinador de emergencias, alertando de la existencia de cinco heridos graves, dos de ellos muy graves, para que se movilizaran los servicios sanitarios necesarios para atender a los mismos.

Uno de esos heridos presentaba una amputación parcial de la pierna, acompañada de una gran hemorragia, por lo que los agentes de Policía Local aplicaron de inmediato un torniquete, dada la gravedad de la situación, con el objetivo de ganar el máximo tiempo posible hasta la llegada de las ambulancias, pudiendo contener la hemorragia, todo ello contando con la colaboración de una médica que se encontraba fuera de servicio y que había parado su vehículo para prestar asistencia sanitaria en el lugar.

Posteriormente se personaron en el lugar varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, así como de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana, y acudieron cuatro ambulancias (dos SAMU) para prestar asistencia sanitaria a los heridos.

Tras estabilizar a los heridos, los servicios médicos solicitaron escolta policial para abandonar el lugar, ya que los carriles de circulación se encontraban ocupados por el camión accidentado y existía la necesidad de trasladar urgentemente a los heridos al hospital. Agentes de la Policía Local de Beniparrell escoltaron a los medios sanitarios, teniendo que circular varios kilómetros en sentido contrario por la V-31 hasta lograr incorporarse a la vía correctamente. Dicha escolta continuó hasta llegar al servicio de urgencias del Hospital La Fe de Valencia. Después de ello regresaron para colaborar con la Guardia Civil, que descartó que el conductor del camión circulara bajo los efectos del alcohol o las drogas.