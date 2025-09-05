Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La V-30, colapsada este viernes con más de 7 kilómetros de atascos: consulta el estado del tráfico
La Guardia Civil ha efectuado la operación. LP

Cuatro investigados por cazar tórtolas en Gandia

Uno de los investigados no tenía licencia de armas y utilizaba una prestada por un familiar

M. G.

Gandia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:49

La Guardia Civil, en el marco de la prevención de delitos contra la fauna, investiga a cuatro personas en Gandía que se encontraban cazando tórtolas en un paraje cinegético. Los hechos tuvieron lugar a finales de mayo, cuando agentes del Servicio de Proteccion de la Naturaleza de la Guardia Civil se encontraban realizando una serie de vigilancias en espacios cinegéticos (de caza) con motivo del plan de la Guardia Civil para la prevención de delitos contra la fauna.

De este modo, en la localidad de Gandia encontraron un grupo de cazadores que se encontraban abatiendo tórtolas turcas (streptopelia decaocto), una especie cuya caza está expresamente prohibido cazar.

Al identificar a los cazadores y pedirles la documentación correspondiente, los agentes se dieron cuenta de que existían diversas infracciones relacionadas con la documentación de caza y delitos relacionadas con la fauna, al cazar especies no autorizadas. Además, uno de los investigados no tenía permiso de armas y se encontraba utilizando una prestada por un familiar, con lo que se le imputó también un delito de tenencia ilícita de armas de fuego.

En total se ha investigado a cuatro hombres españoles de entre 37 y 61 años de edad por delitos contra la fauna, caza ilegal de especies protegidas y un delito de tenencia ilícita de armas.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Seprona de Gandia. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Gandia y en la Fiscalía de Medio Ambiente de Gandia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  3. 3 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  4. 4 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  5. 5

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  6. 6 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  7. 7 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  8. 8 Aemet anuncia un desplome de las temperaturas y chubascos con posibilidad de tormenta este viernes en la Comunitat
  9. 9 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  10. 10 Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca retenciones de hasta 9 kilómetros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cuatro investigados por cazar tórtolas en Gandia

Cuatro investigados por cazar tórtolas en Gandia