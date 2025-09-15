Condenan al Rambo de Requena a once años y medio de cárcel por la oleada de robos en Valencia Pedro Lozano Jimenez ya cumple una pena de 27 años de cárcel por la tentativa de homicidio de dos guardias civiles en Teruel

Ignacio Cabanes Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:09

Pedro Lozano Jiménez, bautizado en su día como el 'Rambo de Requena' y que cumple ya condena por el intento de homicidio a tiros de dos guardias civiles en un municipio de Teruel, ha sido condenado ahora a otros once años y medio de prisión por la oleada de robos con violencia, con uso de armas y robos con fuerza en casas habitadas del interior de la provincia de Valencia que protagonizó a principios de 2020 armado con una escopeta de cañones recortados.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Valencia le condena finalmente como autor de tres delitos de robo con intimidación y uso de arma, así como por un delito de robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa. Y lo absuelve del resto de delitos por los que se enfrentaba a penas que ascendían a los 21 años de cárcel. Esta condena de once años y medio de cárcel se suma a los 27 años de prisión que ya está cumpliendo por intentar matar a tiros a dos guardias civiles en la localidad turolense de Muniesa tras protagonizar una fuga de las autoridades que lo llevó desde Valencia hasta Teruel.

Según los hechos declarados probados, el ahora condenado, que no tenía antecedentes penales cuando cometió esta oleada de delitos, sobre la una del mediodía del 28 de febrero de 2020 amenazó con una escopeta con cañones recortados a un trabajador de un viñedo en el paraje El Charco, en Casas de Cuadra, perteneciente a la localidad de Requena. Además del arma de fuego portaba una canana de cartuchos. El acusado, apuntándole con el arma, le exigió a su víctima las llaves del vehículo, una furgoneta marca Citröen C15, y le pidió que le llevara. El hombre se negó, le lanzó las llaves y emprendió la huida tirándose por un ribazo, momento en el que el conocido como el Rambo de Requena realizó dos detonaciones con la escopeta y se marchó con la citada furgoneta que condujo hasta el cruce de la vía CV-460 con Casas de Cuadra.

Sobre las 14.10 horas de ese mismo día, hizo frenar a una segunda víctima, quien conducía una grúa marca Nissan. El conductor bajó para requerirle que retirara el vehículo y el acusado le pidió que le llevara a lo que se negó. El acusado, con una conducción más que deficiente, de ahí que buscara en todo momento que sus víctimas lo llevaran, cogió la escopeta y encañonó al trabajador de la empresa de grúas. El operario corrió a refugiarse en la grúa y el acusado fue detrás, subió por la puerta del copiloto y sin dejar de apuntarle y colocándole la escopeta en el costado le repetía que le llevara. En un momento de descuido, la víctima apartó el arma y salió corriendo. Acto seguido el acusado embistió con la grúa al Citroën C-15 hasta apartarlo de la carretera a golpes.

En esta espiral violenta, el acusado continuó conduciendo la grúa hasta que tuvo un accidente. A consecuencia de ello la grúa sufrió desperfectos legalmente tasados en 6.720 euros. El condenado deberá hacer frente al pago de los mismos y a los daños en el Citröen C15, tasados en 470 euros.

Ese mismo día sobre las 14.30 horas, otro testigo observó al acusado intentando abrir el vehículo Ford Courier en Penen de Albosa (Requena). Este hombre le recriminó la acción y el acusado apuntándole a los pies con la escopeta de cartuchos recortados en la mano le dijo que le entregara las llaves y no se acercara. Al responderle que las llaves estaban puestas, el acusado se marchó con el vehículo hasta abandonarlo con diversos desperfectos en una plaza de la aldea de Los Duques (Requena). La perjudicada reclama los 3.293 euros en los que se tasaron los desperfectos sufridos por el vehículo.

Al día siguiente, 29 de febrero de 2020, sobre las 18.00 horas el acusado, con ánimo de apoderarse de lo que de valor hubiera, accedió a una vivienda de esta misma aldea de Los Duques, tras saltar al patio interior y serrar los barrotes de un ventanal. El acusado entró dentro de la vivienda pero no logró su propósito pues el propietario, sospechando que pudiera haber alguien en la casa, dio

aviso a la Guardia Civil. Los Agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar sorprendieron al acusado que trataba de esconderse y le dieron el alto. El acusado se agazapó detrás de un vehículo que estaba estacionado en el patio interior y apuntó con la escopeta tanto a los agentes de la Guardia Civil como al propietario. Tras huir perdió una gorra que portaba y una mochila.

El Rambo de Requena, defendido por el letrado Francisco Ferrando Gómez, ha sido absuelto de un delito leve de usurpación, de un delito de robo con intimidación y uso de arma, y de un delito de robo con fuerza en casa habitada consumado, por falta de pruebas. Así como de un delito de tenencia de arma prohibida al ser cosa juzgada, como sostuvo la defensa. Dicha arma, una escopeta de cañones recortados, le fue intervenida en el momento de su detención en Andorra (Teruel) el 8 de junio de 2020 y ya se le condenó por la tenencia ilícita de armas en la sentencia por el doble intento de homicidio de los guardias civiles.