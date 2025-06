Juzgan al Rambo de Requena por la oleada de robos en la provincia antes de disparar a dos guardias

Ignacio Cabanes Valencia Lunes, 9 de junio 2025, 13:43 Comenta Compartir

Bautizado en su día como el 'Rambo de Requena' por el lugar en el que cometió una oleada de robos con violencia a principios de 2020 armado con una escopeta de cañones recortados, aunque vivió y creció en el Port de Sagunt y su delito más grave, el doble intento de homicidio a tiros de dos guardias civiles, se produjo en una localidad de Teruel, Pedro Lozano está siendo juzgado hoy, más de cinco años después, en el Juzgado de lo Penal número uno de València por los asaltos que le dieron nombre en los medios de comunicación.

El condenado a 27 años de prisión por intentar matar a tiros a dos guardias civiles en la localidad turolense de Andorra en junio de 2020 tras protagonizar una peligrosa persecución que durante meses, en plena pandemia, mantuvo en alerta a centenares de agentes de las provincias de Valencia y Teruel, se ha acogido a su derecho a no declarar sobre los asaltos tras comparecer por videoconferencia en el juicio.

El Ministerio Fiscal solicita para Pedro Lozano penas de suman los 21 años de prisión por cuatro robos con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas, robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa y un delito leve de usurpación.

Antes de comenzar la vista oral, una médico psiquiatra del centro penitenciario en el que se encuentra cumpliendo condena Pedro Lozano ha determinado que el acusado estaba en condiciones de prestar declaración y que entiende la ilicitud de sus actos. No obstante, la defensa esgrime que su cliente presenta un trastorno que le exime de responsabilidad.

El primero de los robos que se le imputa se produjo entre el 21 de enero y el 24 de febrero de 2020, cuando el acusado allanó una vivienda de Requena tras romper la cerradura de la puerta principal. El propietario de la casa lo sorprendió tras acudir al inmueble días después y ahí comenzó el periplo del 'Rambo de Requena'.

A la una del mediodía del 28 de febrero de 2020, en el paraje de Requena, se dirigió con una escopeta con cañones recortados a un hombre que estaba trabajando en un viñedo junto a una furgoneta Citröen C-15, propiedad de su jefe. Lozano le pidió las llaves del vehículo y cuando éste le respondió que no las tenía, con ánimo de amedrentarle le apuntó con el arma al tiempo que le decía: «No mientas o te mato». La víctima le confesó que estaban debajo del asiento y le lanzó las llaves al acusado, momento que aprovechó para emprender la huida lanzándose a un ribazo. En ese momento la víctima, que no ha acudido a juicio, escuchó dos detonaciones.

El acusado consiguió apoderarse de dicho coche, del teléfono móvil y de diversa documentación, y huyó por la CV-460. Durante la huida provocó daños al citado vehículo, hecho que se repetiría con otros coches sustraídos, al sufrir varios siniestros por su particular forma de conducir.

De igual modo, sobre las 14.10 horas de ese mismo día, a la altura de Casas de Cuadra, asaltó a un trabajador de una empresa de grúas de Utiel. El testigo relata cómo el acusado colocó una furgoneta cortándole el paso. Cuando bajó para ver qué ocurría, vio a una persona con una escopeta de cañones recortados. Tras preguntarle dónde iba, y viendo que este le apuntaba con el arma, salió corriendo para refugiarse en el interior de la grúa. y vio que esta persona portaba una escopeta. «Subió a la grúa y me encañonó diciéndome que le llevara, pero no me decía a dónde», ha recordado el testigo.