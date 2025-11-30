Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El vehículo estrellado este sábado contra un portal de la calle Sant Vicent Ferrer de Gandia. LP

Un coche se empotra contra un patio en un accidente de tráfico en Gandia

Otro siniestro se salda con una motorista herida al cruzarse en su camino un jabalí cuando circulaba por la A-7 en Torrent

Juan Antonio Marrahí
Beatriz De Zúñiga

Juan Antonio Marrahí y Beatriz De Zúñiga

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:05

La calle San Vicent Ferrer de Gandia ha sido este sábado escenario de un aparatoso accidente de tráfico en el que se han visto implicados un coche y una moto. Una persona resultó herida y el primer vehículo acabó empotrado contra un pequeño patio de la capital de La Safor.

La Policía Local de Gandia desplazó a varios agentes al lugar tras el aviso de los testigos. También una ambulancia acudió al punto del siniestro, puesto que el conductor del coche presentaba una herida sangrante en la cabeza. Los agentes no aportaron datos sobre el estado del motorista, cuyo vehículo quedó tumbado en el otro extremo de la calle.

En otro accidente de circulación ocurrido el sábado en Torrent, una mujer de 37 años resultó herida en un accidente con su moto al cruzarse un jabalí en su avance y sufrir una caída, según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El siniestro se produjo alrededor de las 22.10 horas, en la A-7, y hasta el lugar se desplazó un equipo del SAMU. La víctima presentaba una posible fractura de muñeca, policontusiones y traumatismo craneoencefálico. Fue trasladada al Hospital Intermutual de Levante.

 

