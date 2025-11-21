Cicatrizar las heridas de la dana y reducir la criminalidad, principales retos del nuevo jefe de la Guardia Civil El general de brigada José Antonio Fernández de Luz homenajea a las víctimas de la catastrófica riada en el acto de su toma de posesión en Valencia

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, ha presidido este viernes en Valencia la ceremonia de toma de posesión del general de brigada José Antonio Fernández de Luz de las Heras como nuevo jefe de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana. El acto ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, el teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano, y otras autoridades civiles y militares.

Tras agradecer la presencia de los asistentes al acto, Fernández de Luz ha comenzado su discurso con los trágicos recuerdos de la dana y las heridas que todavía están sin cicatrizar. «Aún se percibe dolor y tristeza», ha manifestado el nueve jefe de la VI Zona de la Guardia Civil.

«Quiero rendir un emocionado homenaje a las 229 víctimas, a quienes perdieron su hogar, su esperanza, y, sobre todo, a quienes perdieron la vida. Entre las víctimas también estábamos nosotros, la Guardia Civil. El agua y el barro nos pasó por encima y provocó daños importantes en varios cuarteles: Utiel, Paiporta, Alfafar, Llombai, Chiva, Requena, Buñol y Benaguacil», ha afirmado el general Fernández de Luz.

«Pero también hubo pérdidas humana, la de nuestro compañero, el guardia civil del puesto principal de Paiporta, Adolfo Torres Lafuente, y la de la joven pareja del teniente adjunto de esa compañía, Nieves Navas Aguilar. Ellos nos recuerdan el verdadero significado de la palabra servicio», ha añadido el general de brigada.

También ha señalado que sus principales retos son conseguir una pronta reconstrucción de los cuarteles, especialmente los más afectados, y continuar el buen trabajo de su predecesor, el general Arturo Prieto Bozec.

El general de brigada ha afirmado que planificará los servicios «para propiciar una tendencia a la baja de los datos estadísticos de criminalidad», y pondrá especial atención en los delitos que más alarma social generan: la violencia de género, la trata, los robos y el tráfico de drogas.

El nueve jefe de la VI Zona de la Guardia Civil impulsará también la formación «para la investigación de la ciberdelincuencia y para contrarrestar el incremento exponencial que los delitos relacionados con internet están teniendo en los últimos años».

Sobre los 7.600 guardias civiles que están destinados en la Comunitat Valenciana, Fernández Luz ha señalado que hay «hombres y mujeres de la Guardia Civil que encarnan los valores que nos definen desde hace más de 181 años: honor, disciplina, lealtad y servicio».

