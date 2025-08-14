Un camionero da positivo en drogas tras un accidente en la V-30 El vehículo pesado se ha subido a la medianera y ha obstaculizado el tráfico durante horas

El camión se ha subido a la medianera en la V-30 a la altura de Mercavalencia.

Aparatoso accidente de un camión en la V-30, en el que por suerte no ha habido que lamentar heridos. El vehículo pesado se ha salido de la vía y ha acabado subido a la medianera en una curva, a la altura de Mercavalencia, tras una maniobra de su conductor, quien ha dado posteriormente positivo en drogas.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico han sometido al camionero primero a la prueba de alcoholemia, la cual ha dado negativo, descartando así que condujera bajo la influencia de bebidas alcohólicas, pero después, en el test de drogas sí ha dado positivo en sustancias estupefacientes, según ha podido saber este periódico.

El accidente se ha producido poco después de las doce de este mediodía a la altura del punto kilométrico 2 de la V-30, en una curva pronunciada. El camión se ha subido a la medianera y ha obstaculizado el tráfico durante horas en dicho punto, hasta que pasadas las dos del mediodía ha sido retirado.

El camionero ha sido sancionado pero no investigado por la vía penal al tratarse de un accidente sin heridos y con solo daños materiales en el camión que él mismo conducía.