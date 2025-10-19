Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los bomberos intervienen la habitación afectada por el derrumbe. CPV

Cae el techo de la habitación de una vivienda en Alfafar

Los bomberos intervienen el inmueble tras el derrumbe, que no ha dejado heridos

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:27

Los bomberos del Consorcio de Valencia han intervenido este mediodía en un piso de Alfafar dónde ha caído parte del forjado, afectando el techo de una habitación. El aviso se ha recibido a las 15:03 h y afectaba un piso en la calle Benito Pérez Galdós.

Han intervenido la Unidad de Rescate en Emergencias y Catástrofes del Consorcio (UREC) bomberos de Catarroja, sargento de Torrent y oficial.

Los efectivos han hecho apuntalamiento de la zona afectada y revisión del edificio en coordinación con el técnico municipal. Por prevención se ha realizado evacuación de toda la finca durante este proceso.

El incidente no ha dejado daños personales. Los trabajos de los bomberos han seguido hasta casi las 18:00 h.

