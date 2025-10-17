Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La actuación en Sueca por la fuga de gas en la vía pública. Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

Desalojan una finca y varios locales en Sueca por una fuga de gas en la vía pública

La zona afectada se encuentra en la Ronda d'Espanya y se ha cortado el suministro

R. G.

Sueca

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:12

Comenta

Una fuga de gas en la vía pública ha obligado a desalojar de forma preventiva una finca y varios locales en Sueca este viernes, según han confirmado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. El incidente se ha producido esta tarde en la Ronda d'Espanya y ha sido necesario cortar el suministro en los alrededores.

Los bomberos han recibido el aviso sobre las 17 horas. De inmediato se han dirigido a la zona efectivos de Cullera y un sargento de Gandia. Una vez allí, han establecido una zona de seguridad de 50 metros alrededor del punto en el que se encontraba la fuga. Por ese motivo, han procedido a evacuar una finca y varios establecimientos próximos.

Los operarios de la compañía del gas se han encargado de los trabajos de reparación de la red para tratar de reponer el suministro lo antes posible. Mientras tanto, los bomberos han mantenido el dispositivo preventivo y han vigilado que no se produjera ningún punto de ignición.

