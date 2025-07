Los Bomberos dan por controlado el incendio forestal de Cheste y tratan de frenar el avance del fuego en Antella

Javier Gascó Valencia Domingo, 6 de julio 2025, 19:36 | Actualizado 20:04h. Comenta Compartir

Las altas temperaturas y las tormentas eléctricas de este sábado tienen sus primeras consecuencias en forma de incendios forestales. Varias dotaciones de bomberos han sido movilizadas a primera hora de la tarde hasta Cheste y hasta Antella para combatir los dos fuegos que todavía permanecen activos.

El primero de ellos se ha declarado oco antes de las 16:00 horas en una zona de barranco i campos en la partida Clot del Negre, ubicada en Antella. Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos de Xátiva y Ontinyent, cuatro brigadas BRIFO del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat. Además, se han movilizado en primera instancia cuatro medios aéreos para colaborar en las labores de extinción y coordinación.

La zona en la que se ha producido el fuego es una zona con gran presencia de caña de río, por lo que las llamas han avanzado con gran velocidad dificultando los trabajos de las diferentes dotaciones desplazadas hasta el lugar. De hecho, Emergencias ha informado de la incorporación de otros tres medios aéreos sobre las 19:40 horas, así como de un coordinador forestal hasta el lugar.

Por otra parte, en torno a las 17:00 horas se ha declarado otro incendio forestal en una partida del municipio de Cheste, que ha obligado a movilizar a una dotación de bomberos de Chiva, dos brigadas BRIFO del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, un coordinador foretsal y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat. Asimismo, se han movilizado cinco medios aéreos que, ante una evolución positiva de los trabajos de extinción, han sido retirados.

De hecho, a las 19:38 horas los Bomberos del Cosorcio Provincial daban por controlado el incendio forestal de Cheste.

Cabe recordar que las tres provincias de la Comunitat se encuentran este domingo en un nivel alto de preemergencia por riesgo de incendio forestal debido a la combinación de altas temperaturas, con termómetros por encima de los 35º centígrados en la mayoría de localidades, y a las tormentas eléctricas de la útlima noche.

Los dos incendios forestales en los que se trabaja llegan en un fin de semana complicado, ya que los bomberos provinciales han iniciado una 'huelga de celo' y se niegan a realizar horas extraordinarias porque la Diputación no ha cumplido con las mejoras prometidas. En estos momentos hay tres parques cerrados -Moncada, Catarroja y Ontinyent-, además no hay sargentos ni en Gandia ni en Alcira, y las segundas salidas en los parques de Torrent y Gandia están anuladas. Además, no está el refuerzo de los 24 bomberos con funciones forestales por estar el alerta 3.