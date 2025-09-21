Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
Dotaciones de bomberos, durante los trabajos de extinción. LP

Los bomberos extinguen un incendio en una fábrica textil abandonada en Silla

Las tres dotaciones movilizadas hasta el lugar lograron sofocar el fuego tras dos horas de trabajo en el interior de la instalación

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:01

Un incendio en una nave industrial abandonada de Silla ha obligado a movilizar a tres dotaciones de bomberos de Silla, Catarroja y Torrent esta madrugada entre las 01:00 y las 03:00. Los efectivos desplazados hasta el lugar lograron sofocar el fuego tras dos horas de trabajo en el interior de la instalación, que en su día fue una fábrica textil.

Las causas todavía se desconocen, pero las condiciones de abandono en las que se encontraba la nave podrían estar detrás del origen del fuego. Se trata de una antigua fábrica ubicada en el Camí Vell de Russafa, hasta donde se desplazaron las tres unidades de bomberos, junto a un jefe de parque, un oficial y un sargento tras recibir el aviso a las 00.54 horas.

Los bomberos han logrado acceder al interior de la instalación para trabajar en unas labores de extinción que han concluido a las 02:51 horas, con el incendio completamente sofocado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado
  2. 2 Una furgoneta choca con una rotonda en la avenida Tarongers de Valencia
  3. 3 El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante
  4. 4

    Manuel Carrasco, un Salvaje en el Roig Arena de Valencia
  5. 5

    El show de Santamaría
  6. 6 Emergencias avisa de la probabilidad de tormentas intensas en Valencia y Castellón
  7. 7 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  8. 8 Última hora sobre el estado de salud de Leiva
  9. 9

    La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»
  10. 10 La Ley lo respalda: los inquilinos podrán quedarse en la vivienda aunque el propietario no renueve el contrato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los bomberos extinguen un incendio en una fábrica textil abandonada en Silla

Los bomberos extinguen un incendio en una fábrica textil abandonada en Silla