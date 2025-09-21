Los bomberos extinguen un incendio en una fábrica textil abandonada en Silla Las tres dotaciones movilizadas hasta el lugar lograron sofocar el fuego tras dos horas de trabajo en el interior de la instalación

Un incendio en una nave industrial abandonada de Silla ha obligado a movilizar a tres dotaciones de bomberos de Silla, Catarroja y Torrent esta madrugada entre las 01:00 y las 03:00. Los efectivos desplazados hasta el lugar lograron sofocar el fuego tras dos horas de trabajo en el interior de la instalación, que en su día fue una fábrica textil.

Las causas todavía se desconocen, pero las condiciones de abandono en las que se encontraba la nave podrían estar detrás del origen del fuego. Se trata de una antigua fábrica ubicada en el Camí Vell de Russafa, hasta donde se desplazaron las tres unidades de bomberos, junto a un jefe de parque, un oficial y un sargento tras recibir el aviso a las 00.54 horas.

Los bomberos han logrado acceder al interior de la instalación para trabajar en unas labores de extinción que han concluido a las 02:51 horas, con el incendio completamente sofocado.

