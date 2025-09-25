Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Europa vota si mantiene abierta una comisión en apoyo a las víctimas de la dana
Un vehículo de la Policía Nacional. LP

Cae un atracador que robó en nueve tiendas de Valencia con un cuchillo a plena luz del día

El arrestado por la Policía Nacional actuaba en establecimientos del centro y exigía el dinero de la caja registradora

Manuel García

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:37

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la zona centro de Valencia a un varón de 65 años, por atracar nueve comercios con un cuchillo de grandes dimensiones y a plena luz del día. Esgrimía el arma blanca a los trabajadores para exigirles el dinero de la caja registradora.

La investigación tuvo su inicio a finales del mes de junio cuando los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Valencia tuvieron conocimiento de la comisión de una serie de atracos en distintos comercios del Centro de la capital.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Los investigadores averiguaron que los robos con violencia e intimidación compartían ciertas similitudes. El sospechoso accedía a los establecimientos abiertos al público y amenazaba con un cuchillo de grandes dimensiones a los empleados, obligándoles a entregarle el dinero de la caja de caudales.

Gracias a las pesquisas llevadas a cabo y a la actuación de un agente franco de servicio perteneciente al grupo de investigación, se pudo localizar en una calle céntrica de la ciudad al presunto autor de los hechos, ya que coincidía plenamente con las características físicas aportadas por las víctimas.

Posteriormente, se estableció un dispositivo de localización al objeto de lograr la detención de este individuo, coincidiendo con la comisión de un nuevo hecho delictivo de las mismas características. Por tales hechos, los policías se dirigieron rápidamente a la ubicación señalada, donde consiguieron localizar y detener al presunto autor en las inmediaciones del Mercado de Colón de Valencia.

El arrestado, ha pasado a disposición de la autoridad judicial, a quien se le imputan un total de nueve delitos de robo con violencia e intimidación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  2. 2

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  3. 3

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  4. 4 Una sentencia en Valencia anula dos hipotecas en las que los clientes pagaban al banco más capital del que habían recibido
  5. 5

    La red de narcotráfico controlaba puestos clave del Centro Portuario de Empleo de Valencia
  6. 6 Pablo Iglesias pierde los papeles y TV3 corta su conexión en directo: «Toda esta mierda de Junts y del pujolismo»
  7. 7 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación
  8. 8 Aldaia prueba las nuevas compuertas contra los desbordamientos de la Saleta
  9. 9

    El ministerio de Cultura proclama que hacer referencia al catalán «incluye también al valenciano»
  10. 10 Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cae un atracador que robó en nueve tiendas de Valencia con un cuchillo a plena luz del día

Cae un atracador que robó en nueve tiendas de Valencia con un cuchillo a plena luz del día