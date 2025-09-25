Cae un atracador que robó en nueve tiendas de Valencia con un cuchillo a plena luz del día El arrestado por la Policía Nacional actuaba en establecimientos del centro y exigía el dinero de la caja registradora

Manuel García Valencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:37 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la zona centro de Valencia a un varón de 65 años, por atracar nueve comercios con un cuchillo de grandes dimensiones y a plena luz del día. Esgrimía el arma blanca a los trabajadores para exigirles el dinero de la caja registradora.

La investigación tuvo su inicio a finales del mes de junio cuando los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Valencia tuvieron conocimiento de la comisión de una serie de atracos en distintos comercios del Centro de la capital.

Los investigadores averiguaron que los robos con violencia e intimidación compartían ciertas similitudes. El sospechoso accedía a los establecimientos abiertos al público y amenazaba con un cuchillo de grandes dimensiones a los empleados, obligándoles a entregarle el dinero de la caja de caudales.

Gracias a las pesquisas llevadas a cabo y a la actuación de un agente franco de servicio perteneciente al grupo de investigación, se pudo localizar en una calle céntrica de la ciudad al presunto autor de los hechos, ya que coincidía plenamente con las características físicas aportadas por las víctimas.

Posteriormente, se estableció un dispositivo de localización al objeto de lograr la detención de este individuo, coincidiendo con la comisión de un nuevo hecho delictivo de las mismas características. Por tales hechos, los policías se dirigieron rápidamente a la ubicación señalada, donde consiguieron localizar y detener al presunto autor en las inmediaciones del Mercado de Colón de Valencia.

El arrestado, ha pasado a disposición de la autoridad judicial, a quien se le imputan un total de nueve delitos de robo con violencia e intimidación.