Asaltan a una mujer en su casa, atada y amordazada, y le roban medio kilo de cocaína La Policía Nacional ha detenido a uno de los dos presuntos autores de este robo con violencia en el barrio del Cabanyal por una deuda del hijo de la víctima

El robo con violencia se produjo en el barrio del Cabanyal el pasado mes de julio.

Ignacio Cabanes Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:53 Comenta Compartir

Inmovilizada, tras ser atada con unos cables, y amordazada con papel higiénico en la boca. Así actuaron dos asaltantes con una sexagenaria tras irrumpir en su vivienda del valenciano barrio del Cabanyal para cobrarse una deuda por drogas contraída por su hijo, mientras este se encontraba en prisión. La Policía Nacional ha detenido ahora, tras meses de investigación, a uno de los dos presuntos autores de este robo con violencia, quien ha confesado parcialmente los hechos -reconoce que estuvo presente- pero atribuye toda la violencia ejercida con su víctima a su compañero.

Además, el arrestado ha reconocido que se apoderaron de medio kilo de cocaína que había en la casa, aunque la mujer denunció solo el robo de unos 6.000 euros en metálico.

El violento asalto se produjo el pasado mes de julio cuando los dos delincuentes, armados con cuchillo, entraron en la casa de un hombre al que le reclamaban una deuda por drogas. Como el supuesto deudor está en prisión, los dos asaltantes le exigieron el pago a su madre y comenzaron a registrar la casa mientras la amedrentaban con el arma blanca.

Además, para que no entorpeciera la búsqueda de dinero en metálico y droga, la inmovilizaron atándola con unos cables y para que no pudiera pedir ayuda le taparon la boca con papel higiénico, según ha podido saber este periódico.

Tras huir con el botín, unos 6.000 euros según la víctima, y medio kilo de cocaína, según el ahora detenido, los asaltantes huyeron del domicilio.

Identificado por huellas y por la víctima

Finalmente, las investigaciones de la Policía Nacional han permitido identificar y detener a uno de los dos presuntos autores de este robo con violencia. El arrestado, identificado por huellas dactilares y mediante reconocimiento fotográfico por la propia víctima, fue localizado por una patrulla caminando por la calle. Al percatarse de su actitud sospechosa y de que trataba de esquivar a los agentes, estos le dieron alcance y al identificarlo les saltó que se encontraba en búsqueda por el citado robo con violencia cometido el pasado mes de julio.

El arrestado, de origen argelino y con residencia legal en el país, ya ha pasado a disposición judicial. El detenido, que acumula seis detenciones anteriores, confesó haber estado en la casa pero negó que esgrimiera el cuchillo, responsabilizando a su cómplice, en paradero desconocido. El juez acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza.