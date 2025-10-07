La Policía honra a sus patronos en el complejo de Zapadores con el trágico recuerdo de la dana El mayor despliegue policial de la historia supuso una mano tendida para miles de familias que estaban sufriendo | Los agentes participaron en más de 12.800 servicios en las catastróficas inundaciones

La Policía Nacional ha celebrado este martes en el complejo rehabilitado de Zapadores la festividad de sus patronos, los Santos Ángeles Custodios, y ha entregado cerca de 200 condecoraciones entre cruces al Mérito Policial con distintivo blanco y menciones honoríficas, muchas de ellas en reconocimiento al gran esfuerzo que realizaron los agentes y mandos galardonados en las trágicas inundaciones del 29 de octubre de 2024.

Tanto el jefe superior de Policía, Carlos Gajero, como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, han destacado en sus discursos la fuerte implicación personal de los más de 4.000 policías nacionales que realizaron servicios humanitarios y limpiaron las calles llenas de barro en las localidades afectadas por la catastrófica dana.

Bernabé afirmó que el Día de la Policía «es un homenaje a la vocación de servicio público, la entrega, la valentía y el ejemplo diario de quienes garantizan que vivamos en un país seguro, libre y en paz». También dijo que esa vocación «se hizo visible de forma ejemplar en la dana con los 4.438 agentes que participaron en el mayor despliegue policial de la historia reciente, completando más de 12.800 misiones junto al resto de servicios de emergencia».

La delegada del Gobierno añadió que el esfuerzo no fue solo operativo, sino profundamente humano, y supuso «una mano tendida para miles de familias que estaban sufriendo». Asimismo, señaló que la criminalidad total en la ciudad de València ha descendido un 3,6% en el último año, una reducción mayor que en la provincia (-3,2%) y que en la Comunitat Valenciana (-0,4%)«.

Según Bernabé, los robos en domicilios han bajado un 22%, los homicidios se reducen a la mitad y la eficacia policial alcanza su mejor dato en años con un 41,4% de infracciones esclarecidas. «Son cifras que hablan de profesionalidad, prevención y que redundan de forma directa en la confianza ciudadana», manifestó la delegada del Gobierno.

Entre los cerca de 200 condecorados se encuentran José Baeza Díaz-Portales, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana; Ángel Martínez Puy, teniente coronel jefe del III Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en Bétera; María Vicenta Mestre Escrivá, rectora de la Universitat de València; el general de brigada Arturo Prieto Bozec, jefe de la VI Comandancia de la Guardia Civil; José Manuel Prieto, alcalde de Gandia; Vicente Martínez, jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional; Carlos Holgado, comisario provincial de Valencia, y un largo etcétera de agentes y mandos de la Policía Nacional.

Muchos de ellos estuvieron trabajando en las poblaciones afectadas por la dana en condiciones muy penosas, doblando turnos y sin días de descanso durante las primeras semanas, para ayudar a los afectados, limpiar las calles y viviendas que estaban llenas de barro y frenar los robos y actos de pillaje tras la catástrofe.