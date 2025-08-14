Arrestado por acuchillar en el muslo a un hombre en Llíria por una deuda de drogas El herido, de 35 años, fue trasladado al Hospital de Llíria tras acudir al centro de salud por sus propios medios

Plaza Partidors de Lliria donde se produjo la agresión con arma blanca en la madrugada del domingo.

Ignacio Cabanes Valencia Jueves, 14 de agosto 2025, 00:24 Comenta Compartir

Una supuesta deuda de drogas terminó con un herido por arma blanca ingresado en el Hospital de Llíria y su presunto agresor detenido por la Guardia Civil. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo en una céntrica plaza de Llíria cuando dos hombres se enzarzaron en un enfrentamiento en el que uno de ellos sacó una navaja y se la clavó en el muslo a su oponente.

El presunto autor de un delito de lesiones se entregó en dependencias de la Guardia Civil al estar perfectamente identificado por los investigadores. De hecho, la agresión fue captada por las cámaras de seguridad de establecimientos de la plaza de Partidors donde se produjo el ataque. Gracias a estas imágenes y a la declaración del agredido, los agentes pudieron identificar al agresor, un hombre de unos 45 años y nacionalidad española con numerosos antecedentes.

La agresión se produjo minutos después de las tres de la madrugada del pasado domingo. Al parecer, detrás del ataque está una supuesta deuda de drogas, según las fuentes consultadas por este periódico.

Tras ser acuchillado en una pierna, a la altura del muslo, el herido acudió por sus propios medios al centro de salud de Llíria. Los sanitarios, al ver que presentaba una herida por arma blanca, solicitaron una ambulancia y dieron parte a la Policía Local de Llíria y a la Guardia Civil.

Los agentes acudieron al centro sanitario y comprobaron que el hombre tenía una cuchillada en la pierna y comenzaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, el herido, un hombre de 35 años y nacionalidad española, fue trasladado por un Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital de Llíria, donde quedó ingresado.

Fruto de las investigaciones de la Guardia Civil el presunto agresor ha acabado detenido y puesto a disposición judicial por un delito de lesiones.