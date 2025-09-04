Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La mano vendada del funcionario agredido. LP

Otro altercado en la cárcel de Picassent se salda con un funcionario herido

El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar denuncia la escasez de trabajadores en las prisiones y reclama la condición de agentes de la autoridad

S. V.

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:51

Otra agresión en la cárcel de Picassent. Un altercado en el comedor de un módulo que alberga a internos con un perfil conflictivo se saldó con un funcionario herido. Un recluso provocó primero reacciones agresivas en el resto de presos y luego golpeó a una de los trabajadores de la prisión.

Los hechos sucedieron cuando los funcionarios procedían a trasladarlo a su celda para evitar males mayores, y en el momento que iban a cachearlo para comprobar que no tenía escondido ningún objeto punzante entre sus ropas, el interno arremetió contra los funcionarios y causó lesiones a uno de ellos en una mano.

Tras ser reducido, el recluso fue trasladado a una celda de aislamiento en aplicación del artículo 72 del reglamento penitenciario (aislamiento provisional del interno) debido al estado de alteración del agresor. El funcionario lesionado recibió una primera atención por parte de los servicios médicos del centro penitenciario, y se inició el protocolo especial de actuación frente agresiones en el medio penitenciario.

Según el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), una vez más queda patente «el abandono al que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias somete a los trabajadores que solventan con la máxima profesionalidad situaciones peligrosas».

El sindicato TAMPM denuncia «la escasez de trabajadores, apenas paliada con convocatorias de ofertas de empleo público exiguas que no cubren las jubilaciones que se están produciendo, y la persistente resistencia del Ministerio del Interior a que los trabajadores penitenciarios tengan la condición de agentes de la autoridad, con la protección legal que conllevaría, así como la de profesión de riesgo en una labor que no se entiende que no esté aún calificada como tal».

«Todas estas demandas están más que justificadas, como demuestra esta nueva agresión, otra más en una suma que es insoportable desde hace tiempo», añade en un comunicado. El sindicato TAMPM ha convocado una manifestación en Madrid que tendrá lugar el próximo día 23 de septiembre, a las 10:30 horas, y transcurrirá entre Ferraz, la Secretaría General de IIPP y el Congreso de los Diputados, para reclamar medidas a favor de la seguridad de los funcionarios de prisiones.

Te puede interesar

