Agreden con una maza y rocían con un extintor a un hombre al intentar asaltar su casa en el centro de Valencia Un agente de Policía Local de Valencia. / LP Entraron en el patio de la víctima golpeando la puerta con el extintor y una maza LAS PROVINCIAS Lunes, 8 abril 2019, 14:31

La Policía Local de Valencia intervino la noche de este domingo en una tentativa de robo con violencia en una calle del centro histórico de Valencia.

Una llamada recibida sobre las 00:37 horas alertaba a los agentes del suceso y, además de indicar la dirección, alertaba de que se escuchaban gritos y salía humo.

Al presenciarse en el lugar de los hecho, encontraron a la víctima que les confesó el intento de robo. Un grupo de ladrones le siguió hasta su patio, queriendo entrar. Le aporrearon la puerta mientras la víctima estaba dentro, tratando de que no entraran. No obstante, no lo logró y rompieron la puerta con un extintor y una maza.

Como consecuencia, la víctima recibió golpes en la cabeza realizados con un martillo y su cara fue rociada con un extintor. La patrulla que intervino localizó un martillo tipo maza que había sido lanzado por los agresores en su huída así como el extintor con el que habían derribado la puerta y rociado a la víctima.