Acaba hospitalizado tras la paliza de los porteros de un local del Veles e Vents Arrestan a un empleado de la seguridad por un delito de lesiones graves tras hallar a la víctima inconsciente y con múltiples fracturas

La víctima fue encontrado por los agentes inconsciente en un lateral bajo las escaleras del edificio del Veles e Vents de Valencia.

Ignacio Cabanes Valencia Lunes, 11 de agosto 2025, 19:20 Comenta Compartir

Tendido en el suelo, inconsciente, sin apenas pulso, con un traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas, sobre un charco de sangre coagulada, detrás de un macetero en uno de los laterales del edificio del Veles e Vents de Valencia. Así fue encontrado en la madrugada de este pasado domingo un hombre de 31 años y origen marroquí que instantes antes había sido expulsado de una terraza de esta zona de ocio de la Marina Real, por el personal de seguridad del local, por causar supuestas molestias a los clientes.

Las investigaciones de la Policía Nacional y la declaración de unos testigos que aseguran que presenciaron cómo los porteros de la discoteca le propinaron una paliza al hombre, después de que uno de ellos lo inmovilizara utilizando la técnica del mataleón, ha llevado a la detención de un miembro de la seguridad privada del local como presunto autor de la agresión. El arrestado, de 22 años y origen georgiano, está acusado de un delito de lesiones graves.

Los hechos ocurrieron la medianoche del sábado al domingo cuando agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Valencia acudieron a un local de la zona de ocio y restauración del Veles e Vents de Valencia tras recibir un aviso de una presunta paliza a un hombre que iba ebrio por parte del personal de seguridad de uno de los establecimientos. El propio responsable de la discoteca les indicó dónde se encontraba la supuesta víctima y trató de restar importancia a lo ocurrido, reconociendo que uno de sus empleados de seguridad había tenido que expulsarlo del local porque esta persona estaba causando molestias a los clientes.

El detenido ha quedado en libertad con una orden de alejamiento de la víctima, retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país

Los agentes identificaron al portero de discoteca, quien también admitió haber tenido que inmovilizarlo cogiéndolo del cuello con un mataleón, pero negó haberle golpeado y mucho menos propinarle una paliza, pegándole patadas una vez ya estaba indefenso en el suelo, como así aseguran algunos testimonios recabados por la policía.

No obstante, las lesiones que presentaba el herido, que casi no tenía pulso y no respondía a ningún estímulo, no coincidían con la versión dada en ese momento por el empleado de seguridad. De hecho, debido a la gravedad del agredido, el personal sanitario desplazado al lugar solicitó una ambulancia del SAMU, que evacuó al herido intubado al Hospital Clínico de Valencia.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, el hombre, un marroquí de 31 años, presentaba fracturas de los huesos de la mandíbula y de la nariz, dos vértebras lumbares fracturadas, y también fractura de los huesos de la pelvis.

Pese a las gestiones realizadas por el grupo de Policía Judicial de la comisaría del Marítim, los investigadores todavía no cuentan con las imágenes de las cámaras de seguridad del local, que podrían aportar luz a lo ocurrido. Y tampoco han podido tomar declaración formal a los testigos que presenciaron la presunta paliza.

La Policía tiene que revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad y tomar declaración a varios testigos

El arrestado fue puesto a disposición judicial este lunes. El Juzgado de Instrucción número cuatro de Valencia, en funciones de guardia, acordó su puesta en libertad con medidas cautelares tras tomar declaración al empleado de seguridad del local. El investigado inicialmente por un delito de lesiones graves se acogió a su derecho a no declarar.

Dada la gravedad de las lesiones que se le imputan, la Fiscalía solicitó que se acordara como medida cautelar la prohibición de comunicación y aproximarse a menos de 300 metros del agredido, así como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país. Por su parte, la defensa esgrimió que el herido portaba un corsé de sujeción y –a la espera del informe médico del hospital– entienden que las vértebras fracturadas son anteriores a la inmovilización realizada por su cliente de esta persona, que ya intentó colarse esa misma noche en otros locales, según algunos testigos.