Absuelto de violar a una joven que se insinuó semidesnuda a tres amigos La Audiencia Provincial califica de «escarceo amoroso» con tocamientos mutuos los actos enjuiciados ocurridos en un apartamento de Tavernes de la Valldigna

Ignacio Cabanes Valencia Sábado, 4 de octubre 2025, 00:52 | Actualizado 01:43h.

«Un escarceo amoroso con tocamientos mutuos», plenamente consentidos por ambos. Así lo ha considerado probado la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, que ha absuelto de todos los cargos al joven acusado de violar a una amiga en un apartamento en la playa de Tavernes de la Valldigna en la madrugada del 6 de diciembre de 2020. La sentencia cuestiona la credibilidad del relato de la víctima por el «comportamiento manifiestamente libidinoso» que tuvo esa noche con los tres amigos.

El tribunal argumenta que «no puede descartarse la existencia de un móvil espúreo» en el testimonio de la denunciante ya que «se insinuó semidesnuda» a los tres amigos, entre ellos el acusado, «intentando tener contacto de carácter sexual» con los tres en algún momento de la noche. Así, la sentencia considera que «no puede descartarse que la finalidad de la denuncia tuviese la intención de evitar que su novio conociese el comportamiento que había tenido esa noche», y en especial «el escarceo amoroso con el acusado».

Los hechos, por los que el procesado se enfrentaba a una petición de pena de ocho años de cárcel, ocurrieron la noche del 5 al 6 de diciembre de 2020 en un apartamento de Tavernes de la Valldigna, propiedad de la familia de uno de los tres amigos, quienes se encontraban junto a la denunciante. Los cuatro estuvieron bebiendo alcohol hasta altas horas de la madrugada, cuando decidieron marcharse a dormir cada uno a una de las tres habitaciones que había. La única chica en la vivienda, la denunciante, había dejado sus efectos personales en una de las habitaciones donde iba a dormir uno de los chicos, pero optó por acostarse en la habitación de al lado con el acusado, que ya se encontraba allí, según los hechos declarados probados. La sentencia también recoge este repentino cambio de habitación.

Cuestiona el comportamiento de la víctima

Antes de que se fueran a las habitaciones, y según las declaraciones de los testigos -amigos del acusado-, la joven se quitó la falda que portaba y se quedó semidesnuda en tanga y medias transparentes, y a pesar de que los jóvenes le dijeron que se pusiera un pantalón, se iba sentando encima de ellos. Comportamiento que, según el tribunal, avala la tesis de la defensa.

De igual modo, también indica que uno de los testigos escuchó gemir a la víctima, y a su amigo diciéndole que bajara la voz. Todo ello, hace dudar a la Sala del testimonio de la denunciante y absuelve al acusado de un delito de agresión sexual con acceso carnal. Sin embargo, hay dos aspectos en los que la sentencia, muy detallada en el comportamiento sexual de la víctima, apenas se detiene, el motivo por el que la joven abandonó el domicilio esa misma madrugada y la causa del hallazgo de sangre en las sábanas y su camisa.