A 181 kilómetros por hora en una vía limitada a 80 La Guardia Civil investiga a un conductor que circulaba a gran velocidad por la CV-415, en Turís, una carretera muy transitada por ciclistas

A más del doble de la máxima velocidad permitida. El día 8 de septiembre de 2025, en un servicio de vigilancia y verificación de la velocidad, establecido por un equipo de radar del Destacamento de Tráfico Valencia A en la CV-415, a la altura del término municipal de Turís, detectó a un turismo Volvo V-50 circulando a 181 kilómetros por hora en una limitación de 80 kilómetros por hora.

Los agentes procedieron a la parada e identificación del conductor, de 46 años, que ha sido investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor superando los límites de velocidad en más de 80 kilómetros por hora.

El Código Penal prevé penas que pueden conllevar penas de prisión de hasta seis meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores hasta cuatro años.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Requena.

Resumen de agosto

Por otra parte, durante el pasado mes de agosto de 2025, por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana, se pusieron a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial, a un total de 266 conductores: 101 por conducir sin permiso o licencia (de los cuales 45 son por la pérdida total de puntos, 10 por ser privado cautelarmente por decisión judicial , 2 por ser privado definitivamente por decisión judicial y 44 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia), 151 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 7 por conducción temeraria, 3 por exceso de velocidad, 3 por abandono del lugar del accidente y 2 por conducir con drogas en el organismo.

Por provincias, en la de Valencia, se actuó contra 51 conductores por carecer de permiso o licencia, 83 por conducir bajo los efectos del alcohol, 1 por exceso de velocidad, 2 por conducir con drogas en el organismo, 1 por abandono del lugar del accidente y 2 por conducción temeraria.