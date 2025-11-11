Aprendiendo a emprender sin miedo

Extras Martes, 11 de noviembre 2025, 07:00 Compartir

El salón de actos de Florida Universitària volvió a llenarse de energía emprendedora con la primera de las charlas del programa StartInnova, bajo el título 'Aprendiendo a emprender: de la idea al proyecto'. Una cita que reunió a los centros CIPFP Mislata y Florida Secundaria.

La sesión estuvo dirigida por Enrique García Peña, team coach del Grado LEIIN, quien guió a los estudiantes a través de los dos primeros bloques de la herramienta pedagógica de StartInnova. La primera parte, de carácter teórico y grabada para su difusión en las aulas, sirvió para asentar las bases del emprendimiento: cómo detectar una oportunidad, definir una idea y empezar a darle forma.

La segunda parte se convirtió en un espacio más personal y participativo, donde los grupos asistentes compartieron sus proyectos y expusieron dudas sobre su proceso creativo. García Peña les ayudó a perfilar ideas, ofrecer nuevos puntos de vista y reforzar su confianza en el camino emprendedor. «Fue una pequeña tutoría, muy próxima, donde cada grupo encontró orientación personalizada para seguir avanzando», explicaron desde la organización.

StartInnova es un programa impulsado por LAS PROVINCIAS en la Comunitat Valenciana que tiene como principal objetivo promover y concienciar a los jóvenes de la importancia del emprendimiento.

Los alumnos participantes viven una experiencia emprendedora a través de cuatro fases, la primera de ellas ya la han vivido estos meses que el programa está en marcha como es la de 'Aprendiendo a emprender'. Ahora pasarán por la fase de 'De la idea al proyecto' para ir a la parte de 'Desarrolla tu proyecto' y, finalmente a 'Defiende tu proyecto', fase a la que llegarán aquellos que accedan a la final del programa.

Durante la presentación de la charla se recordó también la implicación de las empresas colaboradoras: Ribera Salud, Spin Master, Global Omnium con Go Educa y Bioparc. Estas dos últimas, además, otorgarán premios especiales a los proyectos que promuevan el ahorro de agua, en el caso de Global Omnium, y a aquellos que aborden temas de ecología, reciclaje o protección de la fauna, en el caso de Bioparc.

Florida Universitària, patrocinador principal del programa, defiende un modelo educativo que combina trabajo en equipo, aprendizaje cooperativo y experiencia práctica. Su metodología CoopLearning coloca al estudiante en el centro del proceso formativo y conecta la teoría con la realidad, fomentando la creatividad y el pensamiento crítico.

La jornada concluyó con un agradecimiento a los participantes por la confianza depositada en un proyecto que cada año sigue creciendo, demostrando que el emprendimiento puede ser el mejor camino para transformar ideas en realidades.

