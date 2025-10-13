Un obrero gana un millón de euros en la Lotería Nacional y dos meses después acaba en el hospital: «Lo hice mal, no podía respirar» Asegura que dejó su trabajo y comenzó a salir demasiado de fiesta

Un obrero de 39 años se llevó la alegría de su vida este verano cuando ganó la Lotería Nacional en Inglaterra. Se llevó más de un millón de euros, una cantidad que le cambió su vida para siempre pero que al mismo tiempo le ha terminado provocando un gran disgusto.

«Cuando lo vi, no sabía qué hacer. Guardé el cartón en la guantera. Siempre pensé que gritaría, pero me quedé completamente atónito», señaló en una entrevista en 'The National Lottery'. Y es que su cuenta bancaria pasó de tener 12,40 libras a una cantidad que nunca había imaginado.

«Mi mente estaba llena de pensamientos sobre lo que esto significaría para mí y mi familia y sobre las cosas que ahora podría pagar», apuntó. De hecho, llegó a dejar su trabajo, lo que le terminó llevando a un ritmo de vida que provocó que en dos meses fuera ingresado de urgencia en el hospital por una embolia pulmonar bilateral el pasado 10 de septiembre.

Según ha explicado a la BBC, salió mucho de fiesta desde que ganó el premio: «He vivido una vida que nunca he tenido, pero creo que lo hice mal. Era agradable hasta que mi salud se convirtió en un problema». Señaló que tuvo un «coágulo de sangre en la pierna que se extendió a los pulmones».

Fue trasladado al Hospital Universitario de Norfolk y Norwich y estuvo ingresado durante más de ocho días: «No podía caminar, no podía respirar. Llamé a la ambulancia, me subieron en silla de ruedas desde mi casa».

Ahora, recuerda esos momentos con tristeza y consciente de la dificultad que tuvo: «Da igual si tienes un millón, 100 millones, mil millones o un billón... Cuando estás en la parte de atrás de una ambulancia, nada de eso importa». También lamenta haber dejado su trabajo: «Nunca debí hacerlo. Perdí la estructura de mi vida y de mi día a día... fue una desconexión total»

