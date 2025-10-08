Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Décimos de los Lotería de Navidad, en una imagen de archivo. Carlos Espeso

El vidente David Hernando predice el Gordo de Navidad 2025: «El número tiene luz, oro y fuego»

El adivino, que ya admitió errores en el pasado, apuesta por dos cifras pero desaconseja a sus seguidores apostar dinero: «No se garantiza en ningún momento que dichos números sean los que salgan»

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 01:07

Comenta

El conocido vidente y creador de contenido David Hernando, más conocido en redes sociales como @viajealotrolado, ha publicado su esperada predicción para la Lotería de Navidad 2025, una cita que ya se ha convertido en tradición entre sus seguidores. En su nuevo vídeo, Hernando asegura haber recibido dos números «a través de los sueños y las percepciones», aunque insiste en que su intención «no es promover el juego, sino compartir experiencias simbólicas».

«Antes de continuar, un aviso muy importante: los números que se digan aquí no son para jugar», recuerda el vidente, que aclara también en otra de sus publicaciones que se trata de un contenido de entretenimiento y que «no se garantiza en ningún momento que dichos números sean los que salgan», ya que el sorteo es «un juego de azar y así debe tomarse».

A partir de una serie de sueños y meditaciones, Hernando relata cómo una «puerta con un corazón rojo» y una figura femenina vestida de oro le revelaron el número principal. «Mi amiga me dijo: 'nos volveremos a ver'. Luego apareció con un vestido de oro, y de ella salía una luz brillante», cuenta. Esa visión le llevó a una asociación simbólica: «Oro es cero, su número es cinco y la luz brillante es 056. Tenemos el número 50056».

El número 50056, según explica, está vinculado al concepto del «fuego», una palabra que, al descomponerse simbólicamente —como ya hizo en años anteriores con «DANA»—, coincide con la cifra de su sueño. «La palabra clave es fuego. Descompuesta, da el mismo número: 50056», afirma emocionado.

Número espiritual

Pero Hernando no se queda ahí. Asegura haber percibido un segundo número, vinculado a su propia fecha de nacimiento y a su número espiritual: 81407. «Es un número que sentí, que vibra conmigo desde enero. El 07 es muy importante para mí, y el color rojo lo acompaña», explica.

Aun así, el vidente deja clara su preferencia: «El corazón me lleva a decantarme por el 50056». Con su tono cercano y su enfoque místico, Hernando cierra el vídeo deseando «unas felices fiestas» y animando a sus seguidores a compartir sus propias percepciones.

Hernando, conductor de la EMT y vidente, admitió el año pasado que se habían precipitado al dar la predicción de la Lotería de Navidad, y reconoció que el número que pronosticó «ya había salido en otro sorteo». Su intuición en 2024 fue fallida, como el del resto de adivinos, que apenas obtuvieron con sus apuestas acertar dos números de la pedrea.

