Los números 'malditos' de la Lotería de Navidad: estas son las terminaciones que nunca tocan

Unos de los lotes de alambres con bolas de los números en la Loterái de Navidad. Imagen de archivo.

D. Merino Sábado, 18 de octubre 2025, 17:06

La Lotería de Navidad 2025 comenzó a rodar el pasado verano con la puesta en venta de los décimos de uno de los sorteos más esperado del año. A partir de aquí comienza la cuenta atrás antes del tan esperado 22 de diciembre. Esa icónica en la que los niños de San Ildefonso cantan los números de las bolas que van cayendo mientras los jugadores esperan a tener el boleto agraciado que les permita tener una mejor vida.

Pero antes de llegar a ese punto, muchos buscan durante estos meses encontrar el boleto agraciado con el Gordo, ese billete dorado de 'Willy Wonka', con el que llevarse un montante de 4.000.000 euros. Para atraer a la fortuna, muchos eligen fechas señaladas, mientras que otros son más supersticiosos y tiran de las terminaciones más afortunadas.

Ni qué decir tiene que no hay números con más posibilidades que otros de obtener premio. Según las leyes de la probabilidad, todos los números que se introducen en los bombos tienen las mismas posibilidades de salir. Al menos en teoría, porque lo cierto es que, en la práctica, hay terminaciones que se repiten más que otras.

De hecho, hay varias que nunca han conseguido el primer premio de la Lotería de Navidad, números 'malditos' o terminaciones gafadas a las que la suerte les es esquiva. En este sentido, nunca han obtenido el primer premios los siguientes millares: 27, 37, 39, 41, 44, 51, 62, 64 y del 66 al 84. Tampoco ha tocado el primer premio a los números terminados en: 09, 10, 13, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.

Un motivo más para evitar esos números o, quizás, para ser el valiente que intente romper ese maleficio de cara a la Navidad venidera. La suerte está echada.