La Lotería Nacional entrega un premio único de 15 millones de euros en el Sorteo Extraordinario del 6 de diciembre El del día de la Constitución es el último sorteo especial antes de que se celebre el del Gordo de Navidad

Sábado, 6 de diciembre 2025

El sábado 6 de diciembre se celebra, a las 13 horas, el Sorteo Extraordinario «DÍA DE LA CONSTITUCIÓN», desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Se trata de unos de los sorteos especiales que se realizan a lo largo del año, con premios millonarios de mayor cuantía y que, en este caso, es además el último antes del sorteo más deseado del año, el del Gordo de Navidad.

La emisión consta de DIEZ series de 100.000 billetes cada una a 150 euros el billete, dividido en décimos de 15 euros. En total se distribuirán en premios el 70 % de la emisión: 105 millones de euros.

El reparto de premios guarda un Premio Especial Acumulado de 15.000.000 de euros a un solo décimo, mientras que además hay un Primer Premio de 1.300.000 euros por serie, un Segundo Premio de 250.000 euros por serie y un total de 3.485.100 premios.

El sorteo se realiza por el sistema de bombos múltiples y tiene garantizados los siguientes premios al décimo:

Premio al décimo

- 1 Premio especial de 14.870.000 euros para una sóla fracción de uno de los billetes agraciados con el premio primero

Premios por serie

1 de 1.300.000 de euros (una extracción de 5 cifras)

1 de 250.000 euros (una extracción de 5 cifras)

50 de 3.750 euros (cinco extracciones de 4 cifras)

1.500 de 750 euros (quince extracciones de 3 cifras)

2.000 de 300 euros (dos extracciones de 2 cifras)

2 aproximaciones de 24.000 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero

2 aproximaciones de 15.325 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo

99 premios de 750 euros cada uno (75 euros al décimo), para los 99 números restantes de la centena del premio primero

99 premios de 750 euros cada uno (75 euros al décimo) para los 99 números restantes de la centena del premio segundo

99 premios de 750 euros cada uno (75 euros al décimo) para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero

999 premios de 750 euros cada uno (75 euros al décimo), para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero

9.999 reintegros de 150 euros cada uno (15 euros al décimo), para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero

10.000 reintegros de 150 euros cada uno (15 euros al décimo), para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra

10.000 reintegros de 150 euros cada uno (15 euros al décimo), para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra