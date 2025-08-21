La Lotería Nacional de hoy jueves deja su primer premio en Valencia y en otro conocido municipio valenciano para veranear Consulta todos los números premiados este 21 de agosto y dónde ha tocado cada uno

La Lotería Nacional es uno de los sorteos que más ilusión despierta con sus resultados y son muchos quienes se animan a comprar un décimo que les puede cambiar la vida. Se celebra cada jueves y sábado y pone en juego grandes cantidades de dinero que pueden ir a parar a cualquier parte de España. Y es que, precisamente, la gracia de la Lotería Nacional es que resulta muy impredecinle: puede tocar en el lugar más remoto de España, como algún pueblo con menos de un centenar de vecinos, o repartir millones y millones en el centro de una gran ciudad.

Este jueves, la suerte ha llevado el primer premio a la ciudad de Valencia, en la calle Archiduque Carlos (1), y a otro conocido destino vacacional valenciano, El Perelló.

Este jueves, 21 de agosto, estos han sido los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional:

El primer premio, dotado con 300.000 euros la serie, ha correspondido al número 43920, que ha tocado en El Berron, Fornés, Isla Cristina, Teror, Madrid, Estepona, Cieza, Xinzo De Limia, Gerena, El Perello y Valencia.

El segundo premio, dotado con 60.000 euros la serie, ha sido para el número 12131, y va a parar a Albacete, Elche De La Sierra, Alicante, Villajoyosa, Oviedo, Barberà Del Vallès, Granollers, Torelló, Jerez De La Frontera, Torrelavega, El Carpio, Carboneras De Guadazaón, Castejón De Sos, Baños De La Encina, Vecindario, Fuenlabrada, Guadalix De La Sierra, Madrid, Las Lagunas, Dolores, Las Torres De Cotillas, Murcia, Caldas De Reis, Carmona, Sevilla, Méntrida.

Reintegros: 091.

Consulta el documento con los premios mayores repartidos en la Lotería Nacional de hoy:

Premios menores y lista oficial

Extracciones de cuatro cifras : (750 euros el número): 0404 5796 7238 8022

Extracciones de tres cifras (150 euros el número): 077 087 111 111 180 529 617

Extracciones de dos cifras (60 euros el número): 02 04 11 30 69 86 89 94 94

Consulta el listado oficial con los premios de la Lotería Nacional de este jueves 21 de agosto:

(Recuerde que sólo los canales oficiales de Loterías del Estado son válidos para la comprobación de premios)

Historias de ganadores

¿Qué harías si te tocara un premio millonario? ¿Lo mantendrías en secreto y seguirías trabajando o lo dejarías todo y te dedicarías a vivir sin preocupaciones? Millones de personas juegan en todo el mundo a la lotería, el Euromillones y otros sorteos en busca de ese golpe de suerte que les cambie la vida. Muchos consiguen un premio, pero sólo unos pocos logran hacerse millonarios.

La mayoría de los nuevos millonarios prefiere mantenerse en el anonimato y sólo algunos acceden a contar su historia al público. Son historias de buena y mala suerte, porque para algunos es un sueño cumplido y para otros, el inicio de una pesadilla. Algunos incluso acaban arruinados y peor que cuando lo ganaron, mientras que otros protagonizan una historia digna de película, como las siguiente:

Ganan 35 millones y se quedan sin nada

Edwina y David Nylan ganaron 35 millones de libras pero se quedaron sin nada. Esta pareja británica jugaba regularmente al sorteo de Lottomobile del Reino Unido validando sus boletos mediante una aplicación. En diciembre de 2015, intentaron hacer sus apuestas, pero tras anotar sus números se dieron cuenta de que no tenían saldo. La pareja recargó su monedero en la aplicación para validar sus apuestas.

Tras el sorteo, no podían dar crédito al comprobar que su combinación había ganado un premio de 35 millones de libras. Cuando se interesaron por el premio recibieron la mala noticia de que la recarga y las apuestas no habían quedado registradas en el sistema, por lo que no figuraban como ganadores del sorteo.

«Habíamos intentado recargar la cuenta y no nos habíamos dado cuenta de que tampoco se había registrado», contaban en una entrevista al diario 'The Sun'. «Estoy destrozada, pero ¿qué podemos hacer?», lamentaba Edwina.

Gana más de cinco millones y se entera en el bar

Rufino se convirtió en el vecino más famoso de Valuengo, un pequeño pueblo de Jerez tras ganar el Gordo de la Primitiva. Se hizo con 5 millones cuatrocientos mil euros. Lo más curioso es cómo se enteró de que era millonario: en el bar y por casualidad.

Rufino se tomaba un café en el bar de siempre. Entre los clientes, surgió la conversación que a alguien de la localidad le había tocado el premio del Gordo de la Primitiva. El camarero del local se ofreció a comprobar el boleto de Rufino: «El del Gordo eres tú». Y a partir de ahí, incredulidad general. Nadie en el bar se lo creía, ni el propio ganador. Rufino tuvo un accidente en la empresa en la que trabajaba que le costó tres dedos de una mano y la incapacidad laboral.

Asesinado tras ganar a la lotería

No todo son buenas noticias cuando uno gana la lotería, a veces puede convertirse en una auténtica maldición, como le pasó a Vicente Sánchez, un vecino de 79 años de Hinojal (Cáceres), que ganó un premio millonario en la lotería hace ocho años. El pasado 8 de marzo de 2024, su cadáver apareció con signos de violencia en una zona rural en el término municipal. El hombre llevaba desaparecido desde el 27 de enero.

El dinero fue en este caso una sentencia de muerte para Vicente. El alguacil de la localidad ha confesado que lo estranguló. La Guardia Civil le imputa los delitos de asesinato, robo con violencia y estafa. El principal móvil del crimen parece ser el económico, ya que el detenido robó 2.000 euros que la víctima había sacado del banco el día de su desaparición.