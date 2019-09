La Primitiva del 21 de septiembre: dos acertantes ganan 3,4 millones de euros cada uno Los boletos han sido validados en Tíjola (Almería) y Riba-roja del Túria (Valencia) LP Sábado, 21 septiembre 2019, 23:33

En el sorteo de La Primitiva de hoy sábado 21 de septiembre hay dos boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (6 aciertos) cobrarán la cantidad de 3.414.709 euros. Dichos boletos han sido validados en la Administración de Loterías no 2 de TÍJOLA (Almería), situada en Ctra. Virgen del Socorro, 51 y en el Despacho Receptor no 80.830 de RIBA-ROJA DE TÚRIA (Valencia), situado en Mayor, 34.

Los otros cinco boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos) han sido validados en la Administración de Loterías no 2 de ASPE (Alicante), la no 231 de BARCELONA, la no 9 de REUS (Tarragona), en el Despacho Receptor no 3.715 de NOVELDA (Alicante) y en el no 71.700 de ALMADÉN DE LA PLATA (Sevilla). Cada uno gana 204.488 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor no 30765 de VAL DO DUBRA (A Coruña).

Al ser mayor el premio de segunda categoría que el de primera categoría, ambos premios se suman y se dividen a partes iguales.

Combinación ganadora:

14, 36, 26, 22, 27 y 10

Complementario: 47

Reintegro: 6

Jocker: 8030393

