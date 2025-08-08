Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Continúan cerradas las playas de Alboraia afectadas por contaminación fecal
Ganador de un premio millonario de la Primitiva. Imagen de archivo. Arizmendi

El ganador valenciano de 1.090.528,10 euros de la Primitiva pagará 210.105 a Hacienda y perderá el premio si no reclama antes del 8 de noviembre

Loterías y Apuestas del Estado ·

El sorteo vuelve a dejar un pellizco económico de gran magnitud en la Comunitat Valenciana

D. Merino

Viernes, 8 de agosto 2025, 16:11

Los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado han vuelto a demostrar una semana más que son sinónimo de éxito para sus jugadores con el reparto de grandes premios a lo largo y ancho de la geografía nacional. Buena muestra la dan algunas rifas como el Euromillones o la Lotería Nacional que de forma habitual dejan botes millonarios. El último en sumarse a esta lista ha sido la Primitiva.

Precisamente el destino quiso que el pellizco económico de 1.090.528,10 euros fuera a parar a un afortunado valenciano. Concretamente al municipio alicantino de Novelda, donde un jugador gana el premio gracias a sus aciertos de Primera Categoría (6 aciertos) cuyo boleto acertante ha sido validado en el Despacho Receptor número 03.700 de la Avenida Reyes Católicos, 78.

No obstante, mal haría en confiarse ese desconocido ganador del bote millonario a la hora de cobrar el premio, puesto que las normas del sorteo establecen un plazo de caducidad que viene indicado en el reverso del boleto y que puede variar en función del lugar donde se quiera validar el mismo.

Y es que la Primitiva ofrece un límite máximo de tres meses contados desde el día siguiente al sorteo para reclamar el dinero. No obstante, este plazo se ampliaría en un día más si el último del período fuera festivo en la localidad en que se tramite el pago del boleto premiado. Pasado este plazo se perdería el derecho a cobrarlo y dicho importe pasaría a las arcas del Tesoro Público, al igual que los billetes sobrantes que no se han vendido.

La contraparte en caso de que el afortunado proceda al cobro de dicho premio viene en forma de obligación tributaria. Tal y como indica Loterías y Apuestas del Estado, todos los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a retención de impuestos. De esta forma, se retendrá el 20% del importe, excluida la cantidad mencionada anteriormente. En el caso del premio de la Primitiva se queda en 210.105,62 euros a pagar a Hacienda.

En conclusión, el agraciado valenciano ingresará en su banco de confianza un montante nada despreciable de 880.422,48 euros. Una cantidad que a buen seguro le sirve para dar un giro radical a su vida. La cuenta atrás ya está en marcha.

Números premiados en la Primitiva del jueves 7 de agosto

Estos son los números premiados en el sorteo de La Primitiva de este jueves:

03, 13, 19, 21, 24 y 26

Complementario: 33

Reintegro: 7

Joker: 4 717 666

Consulta el documento PDF con los premios del sorteo de la Primitiva

(Recuerde que sólo los canales oficiales de Loterías del Estado son válidos para la comprobación de premios)

