Cuatro acertantes se reparten 200.000 euros en la Primitiva de este sábado Consulta los resultados del sorteo de este sábado 30 de agosto de 2025

La Primitiva es uno de los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado que más alegrías te pueden dar. Prueba de ello es que esta misma semana, el jueves, un jugador ganó 62.701.970,91 euros. Por ello, muchos jugadores depositan en él sus esperanzas de lograr un premio que cambie su vida de un día para otro.

En la Primitiva de este sábado 30 de agosto ha habido cuatro acertantes de segunda categoría que se han embolsado 48.984,08 euros. Los boletos han sido validados en la Administración de Loterías Nº 5 de Ronda (Málaga), en la Nº 11 de San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife), en el Despacho Receptor Nº 41.485 de Jaén y en el Nº 48.025 de Haro (La Rioja).

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 3.200.000,00 euros.

Estos han sido los resultados de La Primitiva de este lunes 7 de julio:

06 28 36 40 41 48

Complementario: 39

Reintegro: 8

Joker: 7 525 611

Consulta en este PDF la información completa:

Pincha aquí para leer

Historias de los ganadores

¿Qué harías si te tocara un premio millonario? ¿Lo mantendrías en secreto y seguirías trabajando o lo dejarías todo y te dedicarías a vivir sin preocupaciones? Millones de personas juegan en todo el mundo a la lotería, el Euromillones y otros sorteos en busca de ese golpe de suerte que les cambie la vida. Muchos consiguen un premio, pero sólo unos pocos logran hacerse millonarios.

La mayoría de los nuevos millonarios prefiere mantenerse en el anonimato y sólo algunos acceden a contar su historia al público. Son historias de buena y mala suerte, porque para algunos es un sueño cumplido y para otros, el inicio de una pesadilla. Algunos incluso acaban arruinados y peor que cuando lo ganaron, mientras que otros protagonizan una historia digna de película, como las siguiente:

Asesinado tras ganar a la lotería

Vicente Sánchez, vecino de 79 años de Hinojal (Cáceres), ganó un premio millonario en la lotería hace ocho años. El pasado 8 de marzo de 2024, su cadáver apareció con signos de violencia en una zona rural en el término municipal. El hombre llevaba desaparecido desde el 27 de enero.

El dinero fue en este caso una sentencia de muerte para Vicente. El alguacil de la localidad ha confesado que lo estranguló. La Guardia Civil le imputa los delitos de asesinato, robo con violencia y estafa. El principal móvil del crimen parece ser el económico, ya que el detenido robó 2.000 euros que la víctima había sacado del banco el día de su desaparición.

Gana más de cinco millones y se entera en el bar

Rufino se convirtió en el vecino más famoso de Valuengo, un pequeño pueblo de Jerez tras ganar el Gordo de la Primitiva. Se hizo con 5 millones cuatrocientos mil euros. Lo más curioso es cómo se enteró de que era millonario: en el bar y por casualidad.

Rufino se tomaba un café en el bar de siempre. Entre los clientes, surgió la conversación que a alguien de la localidad le había tocado el premio del Gordo de la Primitiva. El camarero del local se ofreció a comprobar el boleto de Rufino: «El del Gordo eres tú». Y a partir de ahí, incredulidad general. Nadie en el bar se lo creía, ni el propio ganador. Rufino tuvo un accidente en la empresa en la que trabajaba que le costó tres dedos de una mano y la incapacidad laboral.

Gana tantas veces que la ponen bajo investigación

Amelia Barnham tiene 69 años, es trabajadora financiera, abuela y madre de tres hijos, y su historia es de lo más rocambolesca. Ha ganado tantas veces a la lotería en el Reino Unido que la han puesto bajo investigación. El pasado 3 de febrero ganó 800 libras y aún no ha logrado cobrarlas.

El nuevo operador del juego HotPicks envió a un detective a su casa y le exigieron que demostrara su identidad. «Esto me estresó mucho y estoy furiosa por la investigación. Me hicieron sentir como una criminal», lamenta Amelia.

El motivo de las sospechas es su reiterada buena suerte. Amelia gasta 60 libras a la semana en billetes de lotería y ha ganado pequeños premios varias veces por un total de 23.600 libras.

